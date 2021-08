27 августа 2021 г. Петр Смоляр | Le Monde США и Израиль в поисках "нового духа" сотрудничества (...) "Афганский кризис все перевернул с ног на голову. Теракты в Кабуле полностью завладели вниманием Джо Байдена утром 26 августа, вынудив его отложить встречу с Нафтали Беннетом до пятницы. Однако визита премьер-министра Израиля здесь ждали с нетерпением. Из-за эпидемии Covid-19 немногие иностранные лидеры имели возможность увидеться с президентом США в Белом доме, как канцлер Ангела Меркель или король Иордании Абдалла II в июле. Но близость стратегических отношений между Соединенными Штатами и Израилем и вступление последнего в эпоху после Нетаньяху придали встрече историческое значение. Тем более, что Джо Байден лично не знаком с Нафтали Беннетом", - пишет корреспондент Le Monde в Вашингтоне Петр Смоляр. "Премьер-министр Израиля намеревался предложить Вашингтону "новый дух" сотрудничества. Но по существу никаких сюрпризов не ожидалось. Главный предмет разногласий касается Ирана и его ядерной программы. Соединенные Штаты по-прежнему надеются на возобновление ядерной сделки с Ираном (СВПД), от которой они отказались во время президентства Трампа, что вызывает враждебность со стороны Израиля", - говорится в статье. (...) "Санкции не оказали на Иран такого эффекта, которого ожидали Трамп и Нетаньяху, - признает один израильский дипломат. - Беннет пытается подчеркнуть крайне негативное изменение курса Тегерана после избрания Раиси в июне". В отличие от Биньямина Нетаньяху, премьер-министр Израиля хочет избежать публичных вспышек гнева по этому поводу. Однако он отстаивает простор для маневрирования в военном плане для своей страны, подозреваемой в нескольких дерзких диверсионных операциях против ядерной программы Ирана. По сообщению The New York Times в четверг, израильский Моссад предупредил своих американских коллег в апреле, всего за два часа до взрыва на иранском ядерном объекте в Натанзе", - указывает автор публикации. "В личном плане Нафтали Беннет хочет продемонстрировать свою надежность и серьезность в исполнении своих новых обязанностей. Ему также необходимо заново изобрести себя политически, чтобы сделаться олицетворением некого прагматического израильского консенсуса, перестав быть простым представителем националистических правых. В интервью The New York Times, опубликованном незадолго до прибытия в Вашингтон, Нафтали Беннет дал это понять. "Мое правительство не аннексирует Палестину и не создаст Палестинское государство, это все понимают". Оставаться в неопределенности между двумя вариантами - таков лучший способ представлять большинство израильтян", - комментирует журналист. "Такая линия идеально подходит Белому дому, не испытывающему ни малейшего желания тратить силы на этот конфликт. Администрация Байдена непринужденно подчеркивает, что между израильтянами и палестинцами "возобновление дискуссий и переговоров маловероятно в ближайшем будущем". Таким образом, цель состоит в том, чтобы "ослабить риски" и избежать серьезных кризисов, таких как последний конфликт в секторе Газа, который продлился 11 дней в мае. "Мы не пытаемся преобразовать Ближний Восток", - подтверждает один член администрации. Президент США с удовлетворением отмечает продолжающееся сближение между Израилем и арабскими странами после Авраамовых соглашений, заключенных в 2020 году c Марокко, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном", - пишет Le Monde. (...) "Нафтали Беннет также извлекает пользу из особенно приветливых слов нынешней американской администрации в адрес его правительства после двух лет внутреннего израильского кризиса и четырех выборов. Разнообразие этой коалиции "поистине замечательно", - оценил 25 августа один официальный представитель администрации Байдена, где токсичный конец эпохи Нетаньяху был воспринят как облегчение. Через два часа после вступления в должность 13 июня Нафтали Беннет уже получил поздравление от Джо Байдена по телефону. С тех пор стали множиться двусторонние контакты: между министрами иностранных дел Энтони Блинкеном и Яиром Лапидом; между министрами обороны Ллойдом Остином и Бенни Ганцем. Это тесные рабочие отношения, доверительные, менее загрязненные политическими расчетами, столь ценимыми Нетаньяху. Вашингтон отнюдь не заинтересован в том, чтобы пренебрегать своими немногочисленными друзьями на Ближнем Востоке", - резюмирует Петр Смоляр. Источник: Le Monde