27 февраля 2019 г. Макс Седдон | Financial Times "Хаотичные" санкции в отношении России не достигли цели, говорит Навальный "Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный заявил, что санкции Запада в отношении Москвы не достигли цели и не работают, а у США и Соединенного Королевства нет реальной заинтересованности в том, чтобы решать проблему "грязных денег". Навальный назвал действующие экономические ограничения "хаотичными" и "невразумительными" и указал, что попытки обуздать Россию должны быть перефокусированы на то, чтобы должным образом нацелиться на влиятельных олигархов с близкими связями с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что британская кампания против российских денег, развернутая после отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля в прошлом году, выдохлась из-за влиятельных лоббистов и юристов", - пишет Financial Times. "ФБР и британское правительство прекрасно знают, кто те конкретные люди, которые должны попасть под санкции, чтобы это стало болезненно" для Кремля, сказал он в интервью газете. "Так как Навальный является самым известным внутренним оппонентом Путина, его критика в адрес западного режима санкций и того, что, по его словам, является неадекватной ответной реакцией, обладает существенным весом, - пишет издание. - Он также выступил с осуждением недавнего решения США снять санкции с компаний, связанных с олигархом Олегом Дерипаской, назвав это "огромным провалом". Как пишет Financial Times, "в Конгрессе США критики позиции администрации Трампа по России продолжают подталкивать Белый дом к действиям, включая и новую версию законопроекта, представленную в Сенате в этом месяце, которая обещает "адские санкции". Однако, по словам Навального, самые масштабные положения этого законопроекта - согласно которым американским инвесторам может быть запрещено покупать суверенный долг России, а ведущие государственные банки могут попасть в черный список - навредят лишь простым россиянам, но не нанесут урона Кремлю". "Американская санкционная политика - это хаотичная, невразумительная неразбериха. Им следует вводить санкции в отношении политических олигархов, - сказал он. - Остальное - бессмысленное бумагомарательство". "Действующие санкции нанесли удар по нескольким олигархам, начиная от фигур в ближнем круге Путина, таких как Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, до миллиардера Виктора Вексельберга (?)", - пишет газета. Однако "они по-прежнему ездят за границу совершенно свободно", говорит Навальный. Он добавил, что Путин считает некоторых олигархов частью своей "мягкой силы". Должным образом введенные санкции в отношении состоятельных близких к Кремлю фигур, имеющих западные связи, могут заставить простых россиян "прыгать до потолка", сказал он. "По оценке Национального агентства по борьбе с преступностью, в год в Лондон стекается почти 90 млрд фунтов грязных денег. В рамках наступления на грязные деньги агентство пообещало преследовать "высокоценные российские активы". Однако пока прогресс ограничен арестом активов супруги находящегося в тюрьме азербайджанского банкира и сына сидящего в тюрьме бывшего молдавского премьер-министра", - сообщается в статье. "В Великобритании ничего не происходит, потому что жадные юристы живут на российские деньги десятилетиями, - заявил Навальный. - Парламентарии не могут ничего сделать, потому что Британия управляется таким образом, что она любит грязные деньги". Источник: Financial Times