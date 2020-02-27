Болгарию считают троянским конем России, но теперь он встает на дыбы

"Юго-Восточная Европа - важная площадка для кремлевской политики дестабилизации. Хотя многие страны в регионе традиционно настроены пророссийски, у них есть чувство собственного достоинства. Это демонстрирует Болгария", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Болгарские власти проявляли мало интереса к расследованию дела об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году, отмечает журналист Фолькер Пабст. Однако настроения поменялись. "24 января правительство Болгарии заявило, что два сотрудника российского посольства в Софии должны покинуть страну в связи с делом Гебрева. Днем ранее генеральный прокурор Иван Гешев предъявил обвинение троим членам российской военной разведки ГРУ. Один из них, Денис Сергеев (он же Сергей Федотов), также разыскивается в связи с покушением на Скрипаля. К тому же существуют свидетельства того, что еще один член этого трио, отравившего Гебрева, координировал покушение на Скрипаля", - говорится в статье.

"Подобные операции спецслужб являются частью стратегии России по ведению гибридной войны, цель которой - помешать и подавить западное влияние малыми усилиями. Важной площадкой для этого является Юго-Восточная Европа", - указывает издание.

"Кроме Болгарии и Черногории в последние годы с российскими спецслужбами были связаны акты политического саботажа в Северной Македонии, Греции и Молдавии. Наряду с традиционно сильной позицией Москвы в некоторых регионах свободу действий россиянам предоставляет бездействие Запада и исчезающая перспектива вступления в ЕС", - отмечает Пабст.

"Болгарию и Россию связывают тесные отношения. Например, в энергетических вопросах страна практически полностью зависит от России. Весь газ она получает от "Газпрома", планируется строительство второй АЭС российского образца. Российская компания "Лукойл" является крупнейшей компанией в стране".

"Болгары очень дружественно настроены к России. Согласно одному из опросов, 73% болгар имеют положительные представления о большом православном братском государстве. Это связано с культурными, религиозными и историческими причинами, - поясняет издание. - (...) Болгария обрела независимость от Османской империи после русско-турецкой войны в 1877-1878 годах. В центре Софии по сей день стоит памятник царю Александру II, "освободителю".

"Русофильство Болгарии выделяется даже на фоне Сербии, еще одного верного союзника России: там - в отличие от Югославии - оставались на стороне Москвы и во время социализма. (...) Незадолго до вступления Болгарии в ЕС российский посол назвал Болгарию троянским конем России в Союзе".

"Болгария - не образцовый партнер Запада, но и не приспешница Москвы, - указывает издание. - Страна скорее пытается совместить несовместимое, поддерживая отношения и с Западом, и с Востоком".

"Так, в прошлом году были начаты работы по строительству трубопровода к запланированному терминалу по приему сжиженного газа в Греции, через который Болгария в будущем сможет получать американский газ. В январе глава болгарского правительства в качестве почетного гостя принимал участие в торжественном открытии российско-турецкого газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле. Газопровод через Черное море еще больше усилит позицию России в Юго-Восточной Европе", - говорится в статье.

"В июле София решила обновить еще советскую военную авиацию американскими самолетами F-16 и таким образом повысить совместимость с партнерами по НАТО. В то же время ходят слухи, что Кремль заинтересован в приобретении огромного спортивного комплекса на черноморском побережье для неизвестных целей. Попытки найти баланс между Востоком и Западом отражаются даже в высших правительственных должностях. В то время как Борисов демонстрирует прозападную позицию, президент Радев поддерживает близость с Москвой".

"Влияние Москвы - это факт. Но бесспорно также и то, что зависимость необходимо сокращать", - отмечает издание.

"Альтернативный маршрут для газоснабжения через Грецию усилил позицию Болгарии на переговорах о ценах с "Газпромом". С поддержкой Запада можно позволить себе и решительно отреагировать на особенно бесцеремонную операцию российской спецслужбы. Однако наиболее действенной стратегией против российских попыток дестабилизации региона является решительное участие Запада", - заключает Neue Zürcher Zeitung.