27 февраля 2020 г. Редакция | The Washington Post Россия и Китай реализуют разные, но одинаково опасные подходы к коронавирусу "Появляются два противоположных, но одинаково пагубных подхода к эпидемии коронавируса. Один предполагает заполнение информационного пространства ложью, а другой - перекрытие этого пространства для всех голосов, кроме одного. Спонсорами этих подходов, что неудивительно, являются Россия и Китай", - пишет в редакционной статье газета The Washington Post. "Открытые правительства пытаются поощрять ответственность в отношении ширяющейся пандемии, не вызывая паники. Россия, похоже, пытается сделать нечто прямо противоположное. Свидетельства заставляют предположить, что Москва распространяет пропаганду, направленную на разжигание беспокойства по поводу вируса и недоверия к усилиям властей, нацеленным на борьбу с ним. Между тем граждане Китая страдают не от потока вводящих в заблуждение материалов, а от нехватки открытых дискуссий", - говорится в статье. "Американские чиновники утверждают, что тысячи связанных с россиянами аккаунтов в социальных сетях публикуют "почти идентичные" сообщения о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках - и все вторят нарративу в государственных СМИ. Эти истории в основном направлены против Запада - в них утверждается, например, что вирус был создан в американской лаборатории для распространения среди китайцев. Согласно некоторым повествованиям, в заговоре участвуют Билл Гейтс и Джордж Сорос, - передает издание. - Ложь может порождать геополитические разногласия, а также она может сеять сомнения в развивающихся странах по поводу ответных мер на вспышку коронавируса. На Украине фейковое электронное письмо Министерства здравоохранения, отправленное из-за рубежа, спровоцировало протестующих на то, чтобы бить окна автобусов, заполненных эвакуированными из Китая, и жечь заграждения". "У китайцев другая проблема, - отмечает газета. - Чиновники используют свои возможности для мониторинга аккаунтов WeChat даже за пределами страны, чтобы подвергать цензуре экспатриантов, которые делятся статьями, критикующими ответные меры, предпринимаемые Си Цзиньпином. Один предприниматель, живущий в Сан-Франциско, пытался поделиться со своей семьей информацией, которую, как он полагал, режим может замалчивать. Внезапно он начал получать сообщения от друзей с просьбой указать его точное местоположение и с призывами вернуться домой - сообщения, которые, как он полагает, были написаны по принуждению властей". "(...) Жителей Уханя, отчаянно нуждающихся в лечении и поставках, также заставляют молчать. Чиновники дали указание интернет-компаниям "осуществлять специальный надзор", а власти заполняют пустоту собственными более радужными описаниями быстрого реагирования и храбрости на передовой", - сообщается в публикации. "(...) Правительство может пытаться убедить своих граждан верить только в то, во что оно хочет, чтобы они верили, или оно может пытаться убедить их вообще ни во что не верить. И та, и другая тактика, учитывая, что сегодня ставки так высоки, может привести к гибели людей", - заключает редакция газеты. Источник: The Washington Post