27 января 2020 г. Редакция | Financial Times Путинское приглашение Джонсона к участию в Параде Победы в мае - ранний тест для Великобритании после Брекзита "Всего через несколько месяцев после вступления на пост британского премьер-министра Борис Джонсон оказался в дипломатическом зигзаге. Следует ли ему принять приглашение Владимира Путина на московский парад, посвященный 75-й годовщине окончания Второй мировой войны? - задается вопросом газета Financial Times в редакционной статье. - Производимое впечатление рискует оказаться ужасным. Всего два года прошло с тех пор, как российские военные разведчики отравили бывшего шпиона в Солсбери с помощью нервного агента оружейного уровня. Отношения по-прежнему напряженные, и Москва отказывается выдавать тех, кто обвиняется в проведении атаки". "Тем не менее, опасения, связанные с нежеланием быть вовлеченными в кремлевскую фотосессию, должны быть сопоставлены с необходимостью для Великобритании, которая покидает ЕС на этой неделе, показать, что она все еще является глобальным игроком", - пишет газета. "Британские дипломаты должны прояснить несколько вопросов - во-первых, о характере майского парада. Если это демонстрация военного поигрывания мускулами, когда по Красной площади прокатятся ряды любимых Путиным ядерных ракет на носителях, то Джонсон должен ответить отказом. Другой вопрос - если это будет подлинный праздник памяти с участием выживших ветеранов (...)", - указывает издание. "Во-вторых, это более широкий контекст события. Путин на прошлой неделе в Иерусалиме предложил саммит лидеров России, Китая, США, Франции и Великобритании - пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН - для обсуждения "текущих вызовов и угроз". Некоторые дипломаты предполагают, что президент России может попытаться совместить это с майским парадом. Озлобленность из-за отравления в Солсбери, тогда, возможно, следует отложить в пользу шанса продемонстрировать, что Британия после "Брекзита" все еще удерживает и заслуживает место за мировым столом ведущих стран. (...)", - предполагает Financial Times. Далее, отмечает издание, "(...) хотя любая полномасштабная перезагрузка с Россией, безусловно, невозможна без разрешения украинского вопроса, желательно восстановление ограниченного участия в таких вопросах, как безопасность и ядерное оружие". "Для Великобритании решение о том, стоит ли ехать в Москву, представляет собой небольшую часть гораздо более крупного испытания: начать формирование независимой внешней политики. Одна задача (...) заключается в том, чтобы выяснить, как Великобритания после "Брекзита" видит свою глобальную роль, как и где она может ее сыграть, и как она согласуется с ее основными национальными интересами. Другая - сбалансировать свободу самостоятельных инициатив с потерей влияния, которое влечет за собой выход из ЕС. (...) Непосредственной проверкой британской дипломатии станет то, сможет ли она убедить правительства договориться о более строгих целях по выбросам CO2 на ноябрьских переговорах COP26 в Глазго, даже на фоне того, как она попытается заключить торговую сделку с ЕС через месяц. К концу года это - а не то, будет ли Джонсон стоять рядом с Путиным в мае - будет тем, по чему будут судить о способности Британии выступать на мировой арене", - заключает редакция газеты. Источник: Financial Times