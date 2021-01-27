Нидерланды воспламенились на фоне комендантского часа, связанного с Covid-19

"(...) Это похоже на автоматическую скороварку, которая внезапно взрывается... После нескольких месяцев негодования и социально-экономических разочарований, связанных со взлетами и падениями в битве против Covid, в эти выходные обстановка в Нидерландах неожиданно привела к тому, чего так опасаются все западные правительства: к жестокому бунту против решительных ограничительных мер, которые различные государства неоднократно применяли без всякой подготовки, делая шаг вперед - шаг назад по воле вспышек и рецидивов пандемии, когда все подпитывалось призывами к насилию со стороны социальных сетей, возбужденных теориями заговора", - пишет журналистка Le Figaro Лора Мандевиль.

"Наблюдая за тоном разговоров в интернете, нетрудно было понять, что набирает силу движение за отрицание реальности Covid, крайне враждебное к научным рекомендациям и карантинным мерам. Но все были удивлены насильственным характером протестов", - отмечает Клейс Ягер, корреспондент газеты Trouw в Париже. (...)

"Спровоцировало взрыв негодования объявление о введении комендантского часа, сделанное сразу после закрытия школ и предприятий. В Урке, небольшом рыбацком порту, который является частью голландского "библейского пояса", в субботу вспыхнул всплеск гнева, когда "ковид-диссиденты" подожгли пункт тестирования, - отмечает журналистка. - Протестантское население, строго соблюдающее религиозные обряды, уже восставало там в октябре против правил, ограничивающих количество прихожан, которым разрешено посещать храм, до 30 человек, верующие согласились начать вакцинацию только после того, как один из их врачей умер от коронавируса, а сами они сорвали пальму первенства по наибольшему количеству заболевших".(...)

"Нападение на больницу произошло в Эншенде, городе на востоке страны, "который с социологической точки зрения представляет в Нидерландах нечто вроде "желтых жилетов", периферийную зону, ощущающую себя отрезанной от центра", - поясняет Клейс Ягер, уроженец этого региона.

(...) "Мы переживаем драматические события", - прокомментировал Сейс ван ден Бос, мэр Урка, а мэр города Эйндховен Джон Йорритсма заявил об "опасности гражданской войны". "Это причиняет боль, - сказал член парламента от христиан-демократов Уитске Постма. - До сих пор разграбление магазинов можно было наблюдать в других странах. Но не здесь!"

"Протесты усилились в Роттердаме, где мэр призвал проявить твердость. Профсоюз голландских полицейских заявил, что столкновения были самыми жестокими за 40 лет. "Это недопустимо, - сказал премьер-министр Марк Рютте. Это преступное насилие, и мы будем относиться к нему соответствующим образом". Задержано более 200 человек", - говорится в статье.

"За полтора месяца до парламентских выборов, назначенных на 17 марта, Марк Рютте, чье правительство было вынуждено уйти в отставку из-за бюрократического скандала с детскими пособиями, теперь занимается текущими делами и предпочел бы обойтись без такой тревожной вспышки насилия, которая показывает растущие разногласия в голландском обществе, хотя 82% голландцев соглашаются на карантинные меры и комендантский час", - указывает Мандевиль.

"(...) На данный момент наблюдатели считают, что беспорядки не смогут повлиять на переизбрание все еще являющегося фаворитом Рютте, который по опросам набирает 40% голосов. Но беспорядки звучат как предупреждение, поскольку пандемия растревожила многие страны. По мнению Клейса Ягера, трудно не провести параллель между теми беспорядками и движениями против Covid, которые летом поддерживал Дональд Трамп. (...) В Амстердаме один из представителей протестующих был в трампистской кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой", - пишет Le Figaro.

"Меры по борьбе с Covid рассматриваются как новая уловка элит, новый способ угнетения "несчастных", - расшифровывает Клейс Ягер, который также усматривает в нидерландском бунте отражение культурных особенностей отношения голландцев к болезни, подчеркивая контраст с Францией. Тем не менее, он отмечает, что было бы неудивительно, если бы "такая бурная реакция возникла и во Франции", где революционная питательная среда в течение двух лет разжигала угли "желтых жилетов". Вирус стремительно продвигается без всяких границ. Бунты, судя по всему, тоже", - резюмирует Лора Мандевиль.