27 июля 2020 г. Кэтрин Хилле, Катрина Мэнсон, Генри Фой и Кристиан Шепард | Financial Times Америку призывают использовать трещины в российско-китайских отношениях "Когда китайские дипломаты принялись сжигать документы на заднем дворе своего консульства в Хьюстоне после того, как США потребовали его закрытия из-за обвинений в шпионаже, это было повторением сцены, разыгравшейся несколько лет назад в Калифорнии. Тогда, в сентябре 2017 года, документы жгли российские дипломаты в Сан-Франциско в преддверии высылки - также из-за обвинений в шпионаже. За минувшие три года Китай заменил Россию в качестве главного предполагаемого противника Америки", - пишет Financial Times. (...)"Очевидная смена ролей и появляющиеся время от времени признаки того, что эти две страны не так тесно связаны, как иногда опасаются, в некоторых кругах подпитывают надежды на то, что США могут сотрудничать с Россией для противодействия Китаю. Отвечая на вопрос о такой стратегии в пятницу, Майк Помпео, государственный секретарь США, сказал: "Я думаю, что такая возможность имеется. Пока попытки Вашингтона сотрудничать с Россией ограничиваются переговорами по контролю над вооружениями. Однако в прошлом месяце Стив Биган, заместитель государственного секретаря США, заявил Financial Times о своей уверенности в том, что США могут быть более проворными и найти "шов" в отношениях между Россией и Китаем. По его словам, этот шов скреплен исключительно "взаимной решимостью бросить вызов Соединенным Штатам". (...) "На прошлой неделе Китай использовал свои выводы из телефонного разговора между министром иностранных дел Ван И и его российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обвинить США в том, что они "проявляют крайний эгоизм, односторонность и политику запугивания". Вашингтон, заявил Китай, "лишился разума, морали и авторитета". В версии Москвы США упоминались единственный раз, когда МИД отметил, что "Сергей Лавров проинформировал своего коллегу о ходе диалога России и США по проблемам контроля над вооружениями". "Имеются и другие очевидные трещины в отношениях, которые президенты Си Цзиньпин и Владимир Путин неоднократно превозносили как лучшие за все времена. В прошлом месяце Лавров пропустил форум "Пояс и дорога" в Китае и вместо себя послал посла по особым поручениям, - констатирует Financial Times. - А когда посольство России в Пекине отмечало 160-ю годовщину основания Владивостока в этом месяце, оно спровоцировало негативную реакцию среди китайских интернет-пользователей, которые заявили, что самый восточный мегаполис России был построен на бывших китайских землях". "Однако эксперты отвергают идею о том, что Вашингтон может использовать Москву против Пекина как наивную. "Среди этих двух стран Россия является страной, которая мало заинтересована в сохранении существующего мирового порядка, в то время как Китай является крупнейшим бенефициаром этого порядка и просто стремится его откорректировать и набрать в нем больший вес", - считает Бобо Ло из Института Лоуи. По словам Ло, это является частью внешней политики Путина - "время от времени строить глазки Западу и казаться разумным" по сравнению с Пекином. "Это позволяет ему играть в кулуарах". "(...) Чжан Синь, профессор Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае, отмечает, что быстрое ухудшение отношений Китая с США заставляет Россию и Китай больше полагаться друг на друга. Однако две страны далеки от союза в западном понимании. "Обе остаются стратегически автономными игроками, которые имеют определенные интересы, но у них разные взгляды на международный порядок", - указал Ло. "Китай пришел к осознанию того, что Москва будет предлагать поддержку только по определенным вопросам. "Несколько лет назад китайские ученые говорили о том, что отношения не имеют верхней границы, но эти настроения больше не распространены, - заявил Чжан. - Люди призывают к хладнокровному подходу к этому партнерству". "Юджин Румер, бывший сотрудник национальной разведки США по России и Евразии, полагает, что, несмотря на их переплетенные интересы, Вашингтон не должен стремиться раскалывать этот дуэт. В готовящемся документе для Фонда Карнеги за международный мир он и его коллеги утверждают, что полагать, что США могут вбить клин в стратегические отношения двух стран - это "магическое мышление". Наблюдатели в Москве согласны. "Политически, конечно, хорошо, что внимание США сейчас сосредоточено на китайцах, - отмечает старший научный сотрудник Высшей школы экономики в Москве Василий Кашин. - (...) Но (...) во-первых, между Москвой и Вашингтоном нет доверия, и, во-вторых, Россия считает, что внутренняя политика США слишком хаотичная и экстремистская, чтобы какие-либо сделки или тонкие маневры были весьма вероятны". Источник: Financial Times