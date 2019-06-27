Допинг: шпинат делает мышцы сильнее

"Шпинат укрепляет мышцы и способствует росту мышечных клеток. Таким эффектом допинга этот зеленый овощ обязан веществу экдистерону, растительному стероиду. При приеме экстракта шпината у участников нового исследования было зафиксировано значительное увеличение мышечной массы и силы - настолько, что теперь исследователи выступают за включение экдистерона в список запрещенных веществ", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Еще несколько лет назад экдистерон называли "российским секретом" для повышения работоспособности спортсменов", - отмечает руководительница исследования Мария Парр из Свободного университета Берлина.

"В предыдущих экспериментах с мышечными клетками фитостероид продемонстрировал более сильный эффект, чем классические допинговые средства, как, например, анаболический стероид метандиенон. Экдистерон, содержащийся в шпинате, повышал работоспособность и у крыс. "В недавнем исследовании, проведенном на крысах, экдистерон оказался эффективнее, чем запрещенные анаболики", - сообщают Парр и ее коллеги".

В рамках нового исследования 46 участников на протяжении 10 недель принимали в разных дозах экстракт шпината и плацебо. В начале эксперимента и по его окончании исследователи измеряли мышечную массу участников, а также их силу в жиме лежа.

"У участников, принимавших экдистерон, был зафиксирован существенный рост мышечной массы, - указывают ученые. - Большее значение для спортивных показателей имеет однако существенное улучшение результатов при жиме лежа".

"По мнению исследователей, это доказывает то, что содержащееся в шпинате вещество действует на людей как классический допинг. Теперь они требуют, чтобы Всемирное антидопинговое агентство WADA включило экдистерон в список запрещенных веществ", - говорится в статье.

Меньшая доза, которую принимали участники во время эксперимента, составляла 2 капсулы экстракта в день, что соответствует в зависимости от сорта потреблению от четверти до четырех килограммов листового шпината в день. "Чтобы добиться эффекта более высокой дозы, нужно съедать от одного до 16 кг шпината", - указывает Парр. Тем не менее, отмечает Focus, существует и множество пищевых добавок, содержащих экстракт шпината.