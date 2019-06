27 июня 2019 г. Питер Бейкер и Нил Макфаркуар | The New York Times На саммите G20 Трамп стремится к новому старту в отношениях с Путиным после окончания расследования Мюллера "В последний раз, когда президент Трамп должен был встретиться с президентом Владимиром Путиным, он отменил встречу в последнюю минуту, сославшись на захват Россией трех украинских кораблей и задержание двух десятков украинских моряков. Они встретятся, заявил Трамп, только после того, как "эта ситуация разрешится". Семь месяцев спустя ситуация остается неразрешенной - и о ней не упоминают. Несмотря на то, что Россия все еще удерживает украинские корабли и моряков, Трамп перенес свою встречу Путиным на пятницу в Осаку, Япония, куда оба лидера приедут на ежегодную встречу "большой двадцатки"на высшем уровне и попытаются возобновить свои отношения", - передает The New York Times. "Когда они сядут за стол переговоров, конфликт в Азовском море может оказаться не единственным спором, оставленным без внимания. В последние дни Трамп дал понять, что у него нет особой заинтересованности в вынесении на обсуждение вмешательства России в президентские выборы 2016 года (...)," - говорится в статье. Вместо этого во время встречи, первой с тех пор, как завершилось расследование специального прокурора Роберта Мюллера, "Трамп надеется оставить этот вопрос в прошлом и перейти к своей давней цели - цели построения более теплых связей с Путиным, хотя демократы в Вашингтоне и намерены изучить российское вмешательство, заслушав показания специального прокурора". "Трамп был уклончив в отношении того, что он планирует обсудить с Путиным во время их встречи (...). "У меня будет с ним очень хороший разговор, - сказал он репортеру перед тем, как покинуть Вашингтон в среду. - Но что я скажу, это не ваше дело". "(...) На прошлой неделе представители администрации Трампа заявили, что у встречи нет официальной повестки дня, но у обоих лидеров есть много тем для обсуждений, если они того захотят, включая Иран, Северную Корею, Сирию и Украину. Пол Н. Уилан, сторонник Трампа, заключенный Россией в тюрьму по обвинениям в шпионаже, на прошлой неделе публично призвал Трампа обсудить его дело. Кроме того, на прошлой неделе The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты активизируют цифровые вторжения в российскую электрическую сеть, демонстрируя способность Америки более агрессивно развертывать кибер-инструменты", - напоминает издание. "И все же динамика встречи Трампа и Путина является признаком того, насколько уменьшились амбиции Трампа в отношении России спустя два с половиной года его президентства, - говорится в статье. - Вместо того, чтобы трансформировать отношения, уводя их от враждебности последних лет, как он когда-то надеялся, главная инициатива, о которой упоминали помощники в последние дни - это новый договор о контроле над вооружениями, о котором он хотел бы договориться с Россией и Китаем - идея, которая, по мнению экспертов, представляется в лучшем случае далекой перспективой". "Идея переключить отношения на контроль над вооружениями также кажется парадоксальной, учитывая шаги администрации Трампа, направленные на демонтаж российско-американской архитектуры безопасности, которая годами ограничивала ядерные арсеналы. В феврале Трамп вывел Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. (...) В то же время в последние дни администрация дала понять, что она планирует не продлевать на следующие пять лет договор СНВ-3, заключенный Бараком Обамой, срок которого истекает в феврале 2021 года. (...)", - пишет The New York Times. Вместо него Джон Болтон, советник президента по национальной безопасности, и другие помощники "обсуждают новый трехсторонний договор, включающий Китай, давнюю ядерную державу, которая имеет небольшой арсенал в качестве средства сдерживания, но не присоединялась когда-либо к подобному соглашению . Болтон и его команда утверждают, что прежнее российско-американское соглашение без Китая более не является жизнеспособным. Однако является ли жизнеспособной трехсторонняя сделка - в лучшем случае неизвестно. Путин хотел бы перекалибровать отношения, сосредоточившись на контроле над вооружениями, но в индивидуальном порядке. Он неоднократно указывал, что Трамп не ответил на его желание возобновить договор СНВ-3". "Именно в этой сфере президент Путин хотел бы вести этот разговор - двусторонний разговор - потому что именно там Россия имеет равные силы с Соединенными Штатами", - отметила Хизер А. Конли, директор европейской программы в Центре стратегических и международных исследовании в Вашингтоне. (...) " "Более того, Китай не проявил интереса к переговорам по договору о контроле над вооружениями, отметив, что он располагает лишь небольшой часть оружия, которое есть у США и России, а также он придерживается политики неприменения атомного оружия первым. В дополнение к своей встрече с Путиным Трамп встречается в Осаке с президентом Китая Си Цзиньпином, но их встреча уже находится под неблагоприятным действием напряженного торгового диспута, и над дискуссией довлеют новые тарифы", - подчеркивает газета. "Советники Трампа указали, что они разработали варианты того, как можно провести такие переговоры, и что президент вскоре примет решение. Тем временем Фиона Хилл, главный советник президента России, покидает свой пост в конце лета. Ее заменит Тим Моррисон, эксперт по контролю над вооружениями, который курирует политику в отношении оружия массового уничтожения в Совете национальной безопасности. Как и Болтон, Моррисон скептически относится к прошлым переговорам о контроле над вооружениями, и российские официальные лица не уверены, будет ли выбор его кандидатуры способствовать прогрессу или нет", - сообщается в статье. "Чиновники администрации настаивают, что они серьезно относятся к достижению соглашения. Но многие питают сомнения. Обаме потребовалось два года, чтобы договориться об СНВ-3, и во многих отношениях это был простой, прямой договор между двумя странами, и обе хотели этого и имели большой опыт заключения сделок по контролю над вооружениями. То, о чем говорит команда Трампа, гораздо более запутанно, особенно если она попытается привлечь Китай, а до окончания президентского срока осталось всего полтора года", - замечают авторы публикации Питер Бейкер и Нил Макфаркуар. "Некоторые эксперты подозревают, что разговоры о трехстороннем соглашении - всего лишь отвлекающий маневр, чтобы избавиться от договора СНВ-3. "Если предполагается, что трехсторонняя сделка является заменой или предпосылкой для расширения СНВ-3, это ядовитая пилюля, без "если" и/или "но", - считает Дэрил Дж. Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями. - Если президент стремиться к трехсторонней сделке в качестве продолжения СНВ-3, это другое дело". Источник: The New York Times