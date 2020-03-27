Китай блокирует границы, чтобы предотвратить вторую волну заражения

"(...) В четверг на саммите G20 в режиме онлайн под председательством Саудовской Аравии Си Цзиньпин выступил в роли поборника "международного сотрудничества, призывая к "объединению человечества" в борьбе против COVID-19. "Этот вирус игнорирует границы", - заявил лирически настроенный президент Китая, выступая посредством видеоконференции. В то же самое время границы Срединной империи стали почти непроницаемыми. Через несколько минут после этого обращения вторая мировая держава объявила о внезапном закрытии своих дверей для большинства иностранцев, даже для лиц-резидентов, имеющих визы", - пишет журналист Le Figaro в Пекине Себастьян Фалетти.

"(...) Речь идет о самой строгой мере против иностранцев со времен эры открытости и реформ, отражающей агрессивную и решительную стратегию страны перед лицом пандемии", - считает контролируемая Коммунистической партией ежедневная газета Global Times.

"Во времена коронавируса руководимая националистом Си Цзиньпином "мировая фабрика" забаррикадировалась, вновь обретя древние рефлексы императорских династий Цин и Мин, которые веками отворачивались от иностранных государств, а затем приходили в упадок", - комментирует автор статьи.

"(...) По данным китайской гражданской авиации, в результате такого объявления уменьшится в пять раз нынешнее количество пассажиров, которое уже несколько недель и без того остается очень ограниченным после приостановки связей с большинством международных компаний, таких как Air France, Lufthansa или British Airways. Количество пассажиров, прилетающих в страну, сократится до 5 тыс. в день, что почти в десять раз меньше, чем ежедневный трафик, существовавший до кризиса. Кроме того, вместимость немногих переполненных рейсов для китайских граждан, ринувшихся на родину в поисках убежища, ограничена на 75%, дабы снизить риск заражения на борту", - говорится в статье.

"(...) Основными жертвами этих мер являются китайцы, живущие за границей, особенно студенты, которые пытаются добраться до родной земли в поисках убежища. Власти оправдывают свои решения необходимостью предотвратить вторую волну заражения, исходящую извне. После того, как благодаря жестким ограничениям движения в течение двух месяцев удалось сдержать эпидемию в эпицентре в провинции Хубэй, режим опасается новой вспышки, вызванной импортированными случаями заражения коронавирусом", - пишет Le Figaro.

"(...) Такие шоковые меры популярны среди многих китайцев, обеспокоенных страхом возвращения вируса из-за границы. "Это необходимо! Случаи импортированного коронавируса накапливаются каждый день! Китай не убежище, которое принимает всех. Нам с таким трудом удалось свести к нулю местные случаи, это не должно возвращаться!" - пишет один пользователь Weibo, китайского аналогаTwitter. В таких метрополиях, как Шанхай и Пекин, иностранные специалисты рассказывают о ежедневно проявляемом недоверии к западным людям. Одним отказывают в немногих открытых ресторанах, других избегают, как зачумленных, в вагонах метро. При этом официальная пресса освещает недостатки западных правительств перед лицом эпидемии, подчеркивая эффективное управление кризисом со стороны коммунистического режима "с китайскими характеристиками", - передает Фалетти.

"Некоторые китайцы, живущие за рубежом, осуждают эти меры, чувствуя себя преданными родиной-матерью. В сети они высмеивают националистическую риторику пропаганды, восхваляющей китайское единство, - говорится в публикации. "Многие студенты еще не вернулись. Ты хочешь заблокировать их за границей? Таков образ великой державы?"- задается вопросом один пользователь интернета. Китайские студенты, застрявшие в Европе, выражают свое "отчаяние" в сети. "Теперь я не могу вернуться. Мой рейс отменили. Германия не хочет, чтобы я оставался, - встревоженно пишет один из них. - У меня истекает срок действия визы, у меня истекает договор аренды квартиры и от меня отрекается моя родина".