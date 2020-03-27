Мэр Москвы задает тон во время коронакризиса

"Распоряжения президента Путина по сдерживанию коронавируса оказались слишком недостаточными для Сергея Собянина - в Москве на следующей неделе все будет закрыто. Так глава города скорректировал решения шефа Кремля. Это также является политическим сигналом", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

"В этом кризисе Собянин является функционером, задающим такт. В последние три дня это проявилось как никогда. Путин тоже мог бы распорядиться о закрытии всех ресторанов, кафе, парков, торговых центров и не являющихся жизненно важными предприятий вроде парикмахерских и магазинов за исключением аптек и продуктовых магазинов, как сделал это Собянин. То, что вместо этого он объявил выходные, хотя и с призывом сплотиться и оставаться дома, показалось необдуманным, особенно на фоне по-прежнему распространенной беспечности относительно вируса и располагающих к прогулкам теплых весенних дней", - комментирует автор статьи.

"Возможно, это было осознанным решением, чтобы передать введение непопулярных мер Собянину. Но он может принимать решения только в отношении Москвы и надеяться, что таким образом подаст хороший пример регионам", - отмечает издание.

Со своим реалистичным взглядом на ситуацию Собянин недавно попытался ознакомить Путина, заявив на заседании о том, что реальный масштаб эпидемии в России неизвестен. "Однако последовавший визит Путина в современную клинику для коронавирусных больных в московском районе Коммунарка лишь символически обозначил переосмысление. (...) Символика оказалась провальной в другом, не менее значимом моменте: повсюду разлетелась фотография, на которой Путин жмет руку главному врачу. К тому же, в своем телевизионном обращении президент не упомянул предписания по соблюдению гигиены. Хотя в Москве на улицах и в магазинах все больше людей носят маски, о соблюдении дистанции речи не идет. (...) Не ограничено и внутреннее транспортное сообщение, что грозит дальнейшим распространением опасной болезни по стране".

"Путин никогда не был хорошим кризисным управляющим, особенно в начале событий, на которые он мог повлиять лишь в некоторой степени, - считает автор статьи. - Об этом свидетельствует и его сегодняшняя реакция. У него были совсем другие планы на этот год - благодаря поправкам в конституцию, дополненными возможностью остаться у власти, планировалось снова мобилизовать население, а в экономике после скудных лет снова пойти вперед. Вместо обеспечения геополитического влияния на Ближнем Востоке ему теперь приходится заниматься назойливыми вопросами, которые портят многие планы".

"Объявленными экономическими и социальными мерами защиты не восстановить и пошатнувшееся доверие населения. Отношение к эпидемии и экономический кризис грозят скорее подтвердить мнение о том, что шеф Кремля потерял связь с жизненной реальностью своих граждан. Собянин в свою очередь, благодаря решительным действиям во время кризиса, в сущности может только выиграть", - заключает Neue Zürcher Zeitung.