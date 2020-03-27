Карантин в космосе

"Спутники переходят в спящий режим, американцы приостанавливают строительство своей ракеты для полета на Луну. Последствия пандемии коронавируса ощутимы и в космосе", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В центре управления полетами Европейского космического агентства ESA в Дармштадте было принято решение о переводе восьми спутников в спящий режим: четырех летательных аппаратов миссии Cluster, с помощью которых обычно измеряется магнитное поле Земли, марсианских зондов ExoMars Trace Gas Orbiter и Mars Express, а также лишь недавно запущенного аппарата для исследования Солнца Solar Orbiter.

"В глубинах космоса эти зонды могут некоторое время работать самостоятельно", - говорит Рольф Денсинг, директор по управлению миссиями в ESA. При этом для сопровождения их работы требуется большое количество персонала. "Это и стало причиной того, почему мы перевели их в спящий режим", - поясняет Денсинг. В центре управления полетами ESA сейчас работает мало сотрудников: вместо обычных 700 человек в день на территории центра неподалеку от главного вокзала Дармштадта не встретить сейчас и 30 человек. Остальные работают из дома", - говорится в статье.

"Если кто-то все-таки попадает на территорию центра, для него действуют строгие правила: сотрудники по возможности не должны встречаться друг с другом, им следует отказаться от рукопожатий. Кроме того, каждому необходимо приносить с собой собственную клавиатуру", - отмечает издание.

"Один случай заражения Covid-19 в Дармштадте уже зарегистрирован, заболел сотрудник из подразделения динамики полетов. В общей сложности во всех центрах ESA в Европе зафиксировано около 50 случаев заболевания. (...) "Поэтому мы свели всю деятельность к абсолютному минимуму", - сказал в разговоре с Der Spiegel генеральный директор ESA Ян Вернер".

"Несколько запусков будут отложены", - отметил он. Так, первый запуск новой европейской ракеты Ariane 6, запланированный на конец года, вероятно, будет перенесен на 2021 год. Также может быть отложена и научная миссия Juice для изучения системы Юпитера, запуск которой запланирован на 2022 год".

"Еще две недели назад ESA и российское космическое ведомство "Роскосмос" решили, что запланированный на это лето запуск исследовательской станции ExoMars будет перенесен на два года. "Перенести запуск ExoMars нам пришлось бы и без коронавируса", - говорит Вернер. По его словам, это связано с нехваткой времени для проведения технических испытаний".

"На другой стороне Атлантического океана в американском космическом агентстве по состоянию на среду с минимальным количеством сотрудников работают 9 из 18 центров. Впрочем, сообщается, что запуск американского марсохода Perseverance, также запланированный на это лето, пока в силе. При этом прекратилась работа над строительством сверхтяжелой ракеты SLS, центрального элемента американской лунной программы. Приостановлены и работы над соответствующей капсулой для экипажа Orion", - говорится в статье.

"Задержки возникли и в работе над совместным американо-европейским проектом телескопа James Webb. Самая дорогая в истории орбитальная обсерватория стоимостью минимум 8,8 млрд долларов должна была оторваться от Земли в марте следующего года, но NASA приостановило работы".

"Тем временем на Международной космической станции (МКС) работа продолжается несмотря на коронакризис. На 9 апреля запланирован полет корабля "Союз МС-16" с тремя космонавтами из Казахстана на борту. При этом должны будут соблюдаться особенно строгие правила двухнедельного карантина. Зрителей на место запуска не допустят, и даже семьи космонавтов не смогут проводить их, как обычно".

Впрочем, коронакризис не мешает частной космической компании SpaceX. В Космическом центре Кеннеди во Флориде фирма готовится к запуску своего первого космического корабля на МКС с астронавтами на борту, а глава SpaceX Илон Маск купил для калифорнийских больниц 1200 аппаратов ИВЛ и размышляет о возможности их производства.

"При этом кризис жестко ударил по более мелким космическим компаниям США. Так, фирма Bigelow Aerospace, производящая надувные космические модули и тестирующая один из них на МКС, уволила всех 70 сотрудников".

"В Китае, где первая волна заражения Sars-CoV-2, кажется, осталась позади, космическая деятельность возобновляется. Во вторник ракета типа Langer Marsch 2C успешно вывела на орбиту с космодрома в провинции Сычуань три разведывательных спутника", - передает Der Spiegel.