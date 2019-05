27 мая 2019 г. Питер Стоун | The Guardian Трамп делает недостаточно для предотвращения российского вмешательства в 2020 году, утверждают эксперты "Предупреждения разведывательного сообщества о том, что Россия, вероятно, будет вмешиваться в выборы 2020 года, ширятся, но Дональд Трамп и его влиятельный союзник в Сенате преуменьшают эти опасения и не делают достаточно для того, чтобы предотвратить вмешательство, утверждают киберэксперты и эксперты по России, а также ключевые демократы в Конгрессе", - передает The Guardian. "Несмотря на опасения, что Москва может попытаться повлиять на выборы 2020 года, предпринимая кибератаки, кампании по дезинформации в социальных сетях, операции с использованием тайных агентов и иные "активные меры", как это было на выборах 2016 года, нет ни адекватного финансирования, ни сосредоточенности Белого дома на необходимости противостоять любому новому вмешательству со стороны России, настаивают эксперты и чиновники", - пишет издание. "Критики заявляют, что федеральные усилия по укреплению безопасности на выборах были подорваны очевидной готовностью Трампа согласиться со словами российского президента Владимира Путина о том, что его страна не вмешивалась в выборы 2016 году, и пренебрежением Трампа к выводам разведывательного сообщества о вмешательстве России", - говорится в статье. "Для России было бы упущением не попытаться снова, учитывая, насколько успешными они были в 2016 году", - отмечает Стивен Холл, бывший руководитель российскими операциями ЦРУ. "Высокопоставленные руководители ключевых агентств "очень серьезно относятся к этой [угрозе]" и беспокоятся о том, что Москва планирует на 2020 год, добавил Холл. Но очевидное доверие Трампа к словам Путина "приводит к меньшей сосредоточенности и энергии, уделяемой этой теме". Холл и другие эксперты разведывательного сообщества обеспокоены возможностью повторения того вмешательства, которое Кремль осуществил в 2016 году, когда Россия развернула многоплановую кибероперацию и операцию в сфере социальных сетей, изначально нацеленную на то, чтобы посеять путаницу, а затем помочь Трампу победить Хиллари Клинтон", - отмечает газета. "(...) Агенты российской разведчики, вероятно, будут искусны в анализе того, что сработало, а что нет в 2016 году, заявил Холл, подчеркнув, что в 2020 году Кремль "постарается быть более изощренным, чтобы скрыть свои следы", что может затруднить обнаружение угроз и потребует более эффективных мер безопасности". "Пол Розенцвейг, бывший высокопоставленный чиновник министерства национальной безопасности и эксперт по кибербезопасности в не связанной ни с одной партией организации R Street Institute, заявил, что усилия по укреплению кибербезопасности в преддверии выборов 2020 года "погрязли в ангажированности из-за ошибочного отношения республиканцев к усилиям по укреплению безопасности выборов как к вызовам для легитимности избрания Трампа". Он отдельно указал на самого Трампа и лидера большинства в Сенате Митча Макконнелла", - пишет The Guardian. "Отсутствие приверженности президента и Совета национальной безопасности решению этого вопроса [кибербезопасности] вызывает разочарование в рядах министерства национальной безопасности", - пояснил Розенцвейг. Он добавил, что "подавляющее большинство" ресурсов министерства национальной безопасности "поглощено сосредоточенностью президента Трампа на иммиграции", что ставит под угрозу их миссию в 2020 году по защите выборов от киберугроз. По словам Розенцвейга, руководство министерства было "выхолощено" при Трампе, поскольку высшие посты занимают исполняющие обязанности, а не постоянные чиновники. "Критики, - напоминает газета, - были особенно обеспокоены в начале этого года, когда высокопоставленный чиновник Белого дома предупредил министра национальной безопасности Кирстен Нильсен не упоминать перед Трампом об обеспокоенности по поводу российского вмешательства в 2020 году в Трампа и не предлагать встречу кабинета министров, посвященную этой теме, чтобы не раздражать президента, о чем сообщала The New York Times". "Марк Уорнер, высокопоставленный демократ в сенатском комитете по разведке, указал в своем заявлении, что советовать Нильсен не поднимать перед Трампом вопрос о потенциальном российском вмешательстве Трампа было "возмутительно - нам нужна общегосударственная стратегия для защиты наших выборов, и правительственные чиновники не должны ходить на цыпочках вокруг президентского эго, чтобы реализовать ее". "(...) Сенатор-демократ Рон Уайден от штата Орегон, который также работает в комитете по разведке, заявил The Guardian, что он "изумлен" тем, что "Дональд Трамп отказывается жестоко отнестись к Владимиру Путину... Я думаю, что это отказ от президентской ответственности в отличие от всего, что я когда-либо видел". "Директор ФБР Кристофер Рэй недавно предупредил об угрозе российского вмешательства в 2020 году. "Мы все так же предполагаем, что русские сосредоточены на том, чтобы сеять раздоры и разногласия в этой стране и натравливать нас друг на друга - и эта часть, как мне представляется, живет и здравствует", - заявил Рей (...) в этом месяце. Рэй также проинструктировал избирательные кампании 2020 года информировать ФБР, если они столкнутся с подозрительными контактами со стороны иностранных граждан", - отмечает The Guardian. Этой весной ФБР и министерство национальной безопасности выпустили совместный бюллетень, предназначенный для государственных и местных властей по всей стране, где сообщалось, что российские разведывательные и хакерские усилия в преддверии выборов 2016 года имели место во всех 50 штатах, а не в 21 штате, как сообщалось ранее. "Эти предупреждения ФБР, возможно, помогли побудить высокопоставленных демократов добиваться нового законодательства", - говорится в статье. The Guardian сообщает, что в этом месяце Уайден и Уорнер представили отдельные законопроекты для устранения основных пробелов в безопасности выборов. Законопроект Уайдена предполагает выделение 500 млн долларов на закупку властями штатов специального оборудования для эффективного чтения бумажных бюллетеней и разработку министерством национальной безопасности обязательных стандартов кибербезопасности для машин электронного голосования. А новый законопроект Уорнера потребует от избирательных кампаний уведомлять ФБР и Федеральную избирательную комиссию о любых контактах с иностранными гражданами, чтобы минимизировать риски (в докладе Мюллера упоминалось 140 таких контактов между коллегами Трампа и русскими). "Но послужной список Макконнелла в отношении других мер безопасности выборов делает принятие этих двух законопроектов маловероятным, - подчеркивается в публикации.- Например, Макконнелл заблокировал поддерживаемый представителями обеих партий, в том числе несколькими сенаторами-республикацами Закон о безопасных выборах, который дал бы больше полномочий министерству национальной безопасности". "Поразительно, что подконтрольный республиканцам Сенат чинит препятствия законопроектам, которые уменьшают нашу уязвимость для иностранного вмешательства в выборы, - указал Майк Карпентер, бывший чиновник Совета национальной безопасности, имеющий опыт работы по России в администрации Обамы. - Вопрос в том, почему Митч Макконнелл не вынесет ни один из этих законопроектов на голосование? В предстоящем электоральном цикле мы уязвимы, как никогда, однако никаких действий не предпринимается". "В начале 2018 года Конгресс утвердил законопроект о повышении безопасности выборов и защите машин для голосования от кибератак, но предоставил лишь скромные 380 млн долларов. Республиканцы не дали демократам добавить еще 250 млн долларов", - отмечается в статье. Джон Сайфер, который провел 28 лет в Национальной секретной службе ЦРУ, в том числе в должности руководителя российскими операциями, считает, что необходимо продолжать инвестировать в новые методы сбора разведывательных данных и вводить изменения с целью противостояния и сдерживания любой угрозы в 2020 году. "Мы намерены сразиться в последней войне, - сказал он. - Россия будет искать новые пути и уязвимости, чтобы нанести ущерб США". Источник: The Guardian