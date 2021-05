27 мая 2021 г. Антон Трояновский | The New York Times Кризис вокруг самолета в Белоруссии укрепляет неловкое движение Лукашенко к Путину "Возможно, он и ближайший союзник Кремля, но его лояльность остается под вопросом. Когда Александр Лукашенко, эксцентричный и жестокий лидер Белоруссии, в воскресенье заставил сесть европейский пассажирский самолет, чтобы арестовать диссидента, он открыл новую и еще более хрупкую главу в одних из самых извилистых и важных взаимоотношений постсоветского региона - между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным", - пишет The New York Times. "Эти двое все больше опираются друг на друга перед лицом конфликта с Западом, но их интересы резко расходятся. Чтобы обеспечить свое выживание, Лукашенко, правивший 26 лет, полагается на свою железную хватку. Путин хочет расширить влияние России в Белоруссии, подрывая при этом авторитет Лукашенко", - говорится в статье. Как пишет издание, сейчас, когда в июне намечается встреча на высшем уровне с президентом США Байденом, Путин стоит перед выбором, сколько политического капитала ему потратить на продолжение поддержки Лукашенко, чьи действия в отношении самолета Ryanair осложнили усилия Кремля по сглаживанию отношений с Западом. "Российские официальные лица и прокремлевские новостные издания с негодованием встали на сторону Лукашенко, но ведущие белорусские оппоненты Лукашенко считают, что поддержка Кремля поверхностна", - сообщает The New York Times. "В МИД России, в Кремле, как я думаю, люди терпеть не могут Лукашенко, - заметил в телефонном интервью Франак Вячорка, высокопоставленный советник находящейся в изгнании Светланы Тихановской, лидера белорусской оппозиции. - Но в то же время, поскольку нет никого более пророссийского, они предпочитают пока оставить Лукашенко". "Некоторые западные политики, например сенатор Бен Сассе, республиканец от Небраски, призвали ввести санкции в отношении России в связи с инцидентом с Ryanair. Господин Лукашенко, заявил сенатор в понедельник, "не ходит в туалет без разрешения Москвы. Но реальность гораздо сложнее, указывают белорусские оппоненты и критики Лукашенко: (...) белорусская оппозиция в своей реакции на инцидент призвала западные правительства оставаться сосредоточенными на Минске, а не на Москве, настаивая на том, что Лукашенко не следует рассматривать как марионетку Путина. "Лукашенко никого не слушает, - заявил Вячорка, отвергая идею о том, что правитель должен был получить разрешение Кремля, прежде чем посадить самолет Ryanair. - Он абсолютно непредсказуемый, довольно импульсивный человек". "Белоруссия - это страна с населением всего 9,5 млн человек, размером с Мичиган, но для Путина это и критический союзник, и огромная головная боль. Во взгляде Путина на Россию, которой угрожает расширяющееся и агрессивное НАТО, Белоруссия - последнее оставшееся дружественное буферное государство между его страной и Западом. Лукашенко, осознавая свою особую роль, в течение многих лет пользовался этим, настраивая Россию и Запад друг против друга, требуя от России дешевой нефти и газа, даже когда он начинал налаживать более тесные связи с Европейским союзом и Соединенными Штатами". (...) Воскресные события, похоже, застигли российских чиновников врасплох, указывает издание, напоминая, что (...) в понедельник "официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам на своем регулярном ежедневном брифинге, что не может комментировать инцидент с Ryanair. (...) Кремлю потребовалось еще 24 часа, чтобы сформулировать свой финальный месседж: действия Белоруссии были предприняты "в соответствии с международными правилами", заявил во вторник Песков. К среде Лукашенко взывал к сочувствию России (...)". (...) "В Москве многие считают Лукашенко вселяющим разочарование и ненадежным партнером. Например, несмотря на то, что он полагается на Кремль, он до сих пор не признал законной аннексию Крыма в 2014 году, которую многие россияне считают венцом внешней политики Путина", - подчеркивается в статье. "Довольно серьезная ошибка - думать, что Москва может по щелчку пальцев решить свои проблемы в Минске, - сказал Павел Слункин, бывший белорусский дипломат, который ушел в отставку в прошлом году в знак протеста против политики Лукашенко. - Лукашенко будет всячески стараться избегать дальнейшей зависимости от Москвы". "Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, московского исследовательского института, соучредителем которого является МИД России, сравнил Лукашенко с сирийским правителем Башаром Асадом, еще одним сложным союзником Кремля. После того, как прошлым летом Россия поддержала Лукашенко в трудный час, ожидалось, что Кремль получит долгожданные выгоды. Лукашенко мог подписать соглашение о размещении российской военной базы в Белоруссии или разрешить российские инвестиции в крупные белорусские предприятия на выгодных условиях. Но, несмотря на три встречи с глазу на глаз между Лукашенко и Путиным с сентября прошлого года - четвертая ожидается в ближайшие дни - ничего из этого не материализовалось", - говорится в публикации. "Казалось бы: режим спасли, и он должен был заплатить, - сказал Кортунов о Лукашенко. - Но мы этого не видим". "Кортунов предупредил, что сохранение поддержки Лукашенко может дорого обойтись Путину. Пока Путин готовится к встрече на высшем уровне с президентом Байденом, которая должна состояться в Женеве 16 июня, российские официальные лица телеграфировали, что хотят снизить напряженность в отношениях с США. Одним из факторов является внутренняя политика: на фоне протестов и недовольства экономической стагнацией Кремль сталкивается с публичным неодобрением иностранного авантюризма". "Общественный договор "Мы не дадим вам колбасу, но сделаем Россию великой державой " больше не работает, - сказал Кортунов, описывая подход Путина. - Он понимает, что ему нужно изменить повестку дня. Внешней политикой он больше не победит". (...) "Когда белорусский вопрос обсуждается в контексте российского, решение становится невозможным", - подчеркивает Вячорка. Источник: The New York Times