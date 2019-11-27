Сожаление о материнстве: "Многие хотят унести с собой в могилу этот секрет"

"В своей книге "Сожаление о материнстве", вышедшей в среду, 20 ноября (издательство Odile Jacob), израильский социолог Орна Донат дает слово тем женщинам, которые считают материнство тормозом для своей самореализации. Эти все еще табуированные свидетельства призывают к переосмыслению того, что предназначение женщины состоит в том, чтобы стать матерью", - пишет журналистка Le Figaro Тифен Онне.

"(...) Женщины сожалеют о рождении ребенка, потому что только после этого они поняли, что не предназначены для материнства. Другие женщины признались мне в том, что такая ответственность для них слишком тяжела, хотя они делают все, чтобы ее преодолеть. Подобное осознание может возникнуть в любой момент, во время беременности либо после рождения первого или второго ребенка", - сказала Орна Донат в интервью Le Figaro.

"(...) Большинство опрошенных женщин подвергают сомнению последствия материнства для своей жизни, а не самого ребенка. От момента, когда женщина хочет стать матерью, до момента родов может возникнуть огромный разрыв между ожиданиями и реальностью. На это событие порой сильно влияют трудные и драматические обстоятельства, такие как траур, банкротство, болезнь. Отношения в паре также могут меняться. Иногда женщине приходится воспитывать ребенка одной после развода или расставания. Тем не менее, сложная ситуация не обязательно приводит к сожалению. Я интервьюировала женщин, у которых было "все", но даже при этом они сожалели о своем материнстве", - указывает социолог.

"(...) Когда говорят о выборе, это означает принятие какого-то решения. Но только не в данном случае. Не все опрошенные женщины безусловно хотели становиться матерями. Некоторые подвергались социальному принуждению или давлению со стороны своего партнера или своей семьи. До тех пор, пока к женщинам, отказывающимся от материнства, будут относиться как к эгоистичным, сумасшедшим, "ненастоящим женщинам", такое решение никогда не будет приниматься в контексте, основанном на информированности и согласии", - отмечает собеседница издания.

"(...) Мы живем в мире, где материнство является частью естественного порядка вещей. Считается, что рожать - это экзистенциальная цель каждой женщины. Подразумевается, что просто потому, что у всех женщин одни и те же биологические органы, они должны иметь одни и те же мечты, потребности и способности. Таким образом, наличие ребенка предоставляет обществу возможность счастливой исторической развязки. Вот почему, по их свидетельствам, женщины отменяют это абсолютное табу и разрушают этот миф. Материнство - это не священное царство, а субъективные отношения, которые по-разному переживаются матерями и могут приносить радость, любовь, но также ненависть, ревность и сожаление", - анализирует Донат.

"(...) Материнство все меньше и меньше идеализируется, но его продолжают воспринимать как смысл жизни женщины. Сегодня матери больше рассказывают о своих трудностях по поводу материнства, даже если, несмотря ни на что, они думают, что игра стоила свеч. Эти отзывы могут спасти немало жизней и успокоить матерей в отношении их психического здоровья, как бы говоря им: "Вы нормальные". Но в обществе, которое создает культ материнства, такие двойственные чувства, как стресс или душевное беспокойство матери, считаются обычными и приводят к сожалению. Женщинам разрешают на некоторое время отдаться подобной тревожности, но только до тех пор, пока они, наконец, не возьмут себя в руки, так и не поняв по-настоящему причин своих страданий и не добившись реальных изменений для своего благополучия", - поясняет эксперт.

"(...) Реальность отношений матери и ребенка сложнее, чем кажется. Один ребенок может почувствовать это сожаление, другой нет. Большинство детей никогда не слышали такого признания от своей матери, поскольку что многие женщины хотят унести с собой в могилу этот секрет, дабы уберечь их от этого. Другие женщины планируют поговорить об этом, когда дети станут старше и поймут разницу между любовью, которую они испытывают к ним, и сожалением о материнстве. Таким способом они пытаются снять чувство вины с детей. Еще это способ показать им, что родительство не всегда приносит такое удовлетворение, как об этом говорят. Несколько лет назад одна студентка рассказала мне, как она только что поняла, что ее мать сожалеет о своем материнстве. Помимо гнева и разочарования, этой девушке удалось ощутить сочувствие и сострадание к своей матери, потому что она отделила роль женщины от роли матери. Необходимо, чтобы такое же различие сделало наше общество", - считает Донат.

"(...) Для некоторых женщин сожаление о материнстве может постепенно исчезнуть, но не для всех. Во время моего исследования некоторые бабушки признавались мне, что они все еще сожалеют о своем материнстве. Желание считать, что это сожаление однажды исчезнет, вполне понятно, но оно способствует поддержанию общепринятого мнения, согласно которому чувствовать себя комфортно в состоянии матери - это только вопрос времени. Однако неисчислимое количество женщин никогда не будет чувствовать себя комфортно в таком состоянии", - полагает собеседница издания.