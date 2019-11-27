В Израиле Нетаньяху боится потерять контроль над "Ликудом"

"После обвинений в коррупции и перед лицом восстания высокопоставленных функционеров​ своей партии премьер-министр Израиля пытается мобилизовать свою электоральную базу", - пишет корреспондент Le Monde в Иерусалиме Луи Имбер.

"Возможно, это те силы, которыми располагает Биньямин Нетаньяху для того, чтобы бороться, как он обещал, против "государственного переворота" судей?​ - задумывается автор статьи. - Митинг, проведенный во вторник вечером 26 ноября возле Тель-авивского музея искусств, должен был стать суровым предупреждением в защиту премьер-министра после выдвинутого против него 21 ноября обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием".

"(...) Среди сторонников Нетаньяху, собравшихся во вторник вечером, были избиратели из небольших отдаленных городов страны, много евреев-сефардов, националистически и религиозно настроенных буржуа из пригородов экономического мегаполиса Тель-Авива; а также ультраортодоксы и многие переселенцы из "Иудеи и Самарии" - оккупированного Западного берега реки Иордан. Собравшиеся меньшинства опасаются, что правые потеряют власть, которая беспрерывно принадлежит им с 2009 года благодаря Нетаньяху", - говорится в статье.

"Либо это будет "Биби", либо мы потеряем страну, мы потеряем еврейское государство", - хором выкрикивали три сестры лет шестидесяти марокканского происхождения. "Речь идет не о Нетаньяху, а о правых", - сказала младшая Сильвия Калстион, давняя сотрудница театра "Хабима" в Тель-Авиве. "Без Нетаньяху мы проиграем нескольким богатым ашкеназским семьям, неспособным победить на выборах. Эти левые судьи сами назначают друг друга. СМИ выступают на их стороне. Эти люди ненавидят нас".

"(...) Однопартийцы молчат: они не хотят, чтобы их считали предателями. Но все они в своих мыслях уже похоронили "Биби". Его выбросят на праймериз через три-семь недель, и у нас будут парламентские выборы в марте", - прогнозирует один из членов руководящего совета "Ликуда".​ Это будут третьи выборы за год, после апрельских и сентябрьских, в ходе которых не удалось сформировать новое правительство", - пишет газета.​

"В воскресенье Нетаньяху в принципе согласился провести праймериз, первые в "Ликуде" с 2016 года. Их дата должна быть назначена 5 декабря. Он все еще может отложить их, но у него нет никакого способа им противостоять", - отмечает журналист.

"(...) Однако на данный момент Нетаньяху сумел нейтрализовать восстание своего основного соперника Гидеона Саара, ратовавшего за немедленное проведение праймериз, которые в конце концов были отложены. "Я не знаю ни одного человека, который считал бы, что после третьей, четвертой или пятой предвыборной кампании премьер-министр Биньямин Нетаньяху сможет сформировать правительство", - сказал он 23 ноября. - Есть только две возможности: эта безумная ситуация, когда страна застопорилась на целый год; или, не дай Бог, власть перейдет к нашим политическим соперникам - и мы от этого недалеки".

"Никто в "Ликуде" не возмущается по поводу невиданной в Израиле резкой кампании сопротивления судебным органам, начатой Нетаньяху с 21 ноября", - отмечается в публикации. "Все шокированы этими политическими делами, сфабрикованными для того, чтобы его свергнуть. Но Нетаньяху ослабел. Мы должны сохранить власть и сберечь демократию и порядок в нашей партии", - с тревогой говорит Бенжамен Лашкар, франкоязычный и либеральный член руководящего совета партии.