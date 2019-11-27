Раз это так необходимо

"На саммите по Украине, который пройдет в Париже, президент Путин будет делать ставку на свою хорошую позицию в переговорах. Он исходит из того, что для других стран принятие решения является гораздо более насущным вопросом", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Российский президент Владимир Путин долго упрямствовал, прежде чем согласился на встречу в Париже. При этом принимающий его Эммануэль Макрон месяцами пытался расстелить ковровую дорожку. Однако 9 декабря Путин полетит в Париж на переговоры в "нормандском формате" по восточной Украине не из-за полных понимания слов Макрона, а по одной-единственной причине: для него это лучшая возможность продавить свои интересы", - отмечает журналистка Зилке Бигалке.

Согласно представлению Путина, "сначала в оккупированных пророссийскими сепаратистами территориях на восточной Украине должны пройти выборы, и лишь потом он намерен вести переговоры по другим вопросам, например, о контроле над восточной границей с Россией. Но его Зеленский хотел бы получить до выборов. Ведь пока неясно, как в охваченных боевыми действиями районах может пройти безопасное голосование и как в ДНР и ЛНР, которые в военном и финансовом плане зависят от России, может состояться честная и свободная предвыборная кампания".

"Россия наверняка не передаст контроль над границей Киеву, говорит российский эксперт по внешней политике Владимир Фролов: "Разве что войскам сепаратистов в Донбассе, одетым как местная милиция с флагом Украины и стоящим у погранпостов", то есть силам, на которые оказывает влияние сама Москва. Выборы могут легитимировать текущих правителей. Народные республики будут лишь переименованы в автономные регионы. Именно этого опасаются критики "формулы Штайнмайера": она может обеспечить Москве лазейку для того, чтобы с согласия международного сообщества держать эти территории под российским контролем".

"Направляясь в Париж, Путин исходит из того, что для его партнеров по переговорам из Украины, Франции и Германии принятие решения является гораздо более насущным вопросом. Зеленский сделал мир одним из предвыборных обещаний. Цель Макрона и канцлера Ангелы Меркель состоит в том, чтобы "добиться хоть какого-то соглашения между Путиным и Зеленским", анализирует в преддверии встречи Сергей Марков, политолог и экс-депутат Госдумы".

В интервью изданию The Economist Макрон показал, что готов понять взгляды Путина. "А Путин теперь надеется, что с помощью Макрона он сможет заставить Зеленского заключить невыгодную для Украины сделку, говорит эксперт Фролов. Или, если Зеленский на это не пойдет, обвинить его в том, что Минские соглашения не выполняются. Тогда Путин сможет аргументировать, что санкции более не оправданны".

"В этом смысле Путина в Париж, возможно, все же заманили старания Макрона. "Путин и Макрон нужны друг другу, - писал перед встречей в августе Андрей Кортунов, директор Российского совета по международным делам. - (...) У Владимира Путина на данный момент просто не осталось более подходящего собеседника в Европе, чем французский президент".

"Однако то, что Путин пойдет навстречу Евросоюзу так, как надеется на это Макрон, маловероятно. В Кремле достаточно сил, желающих держать на расстоянии любое европейское влияние. В то же время экономические силы настаивают на нормализации отношений. В том числе и поэтому Путин едет в Париж, осуществил обмен пленными с Украиной, вернул арестованные военные корабли, сделал возможным частичный отвод пророссийских войск. Путин не против улучшения отношений с Европой, пока он может делать это на своих условиях", - заключает Süddeutsche Zeitung.