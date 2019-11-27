Эти звезды футбола являются главными "климатическими грешниками"

"В защите климата звезды футбола не являются примерами для молодежного движения Fridays For Future, - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger. - Двадцать топ-футболистов, номинированных в этом году на "Золотой мяч", оставляют за собой огромный углеродный след. Путешествуя по миру на самолетах, они несут ответственность за выброс 505 тонн опасного для климата углекислого газа, подсчитал британский исследователь Эндрю Уэлфли из Манчестерского университета".

"Лучшие в мире футболисты принимают участие в играх национальных сборных и в международных турнирах, путешествуют по Европе в рамках участия в "Лиге чемпионов". Так, Лионель Месси пролетает в год почти 46 тыс. км. - больше, чем один перелет вокруг земного шара. На долю звезды "Барселоны" приходится, таким образом, 20,9 тонн CO2", - говорится в статье.

"Однако Месси - далеко не главный "климатический грешник". Восемь из двадцати отобранных футболистов оставляют еще более значительный экологический след, в первую очередь Маркиньос. Бразилец состоит в команде французского чемпиона "Пари Сен-Жермен", за который он также играет в "Лиге чемпионов" и поэтому вынужден много летать. Если его вызывают на игру национальной сборной, он пролетает в общей сложности 18 тыс. км. В целом в год его перелеты насчитывают 111 тыс. км, а выбросы CO2 равняются 53,5 тоннам".

"На счету его соотечественника Фирмино, звезды "Ливерпуля", почти столько же километров. Его коллега по команде футболист Мане из Сенегала, южнокорейский футболист Сон Хын Мин, играющий за "Тоттенхэм Хотспур", и бразилец Неймар из клуба "Пари Сен-Жермен" также пролетают в год более 80 тыс. км", - отмечает издание.

"Относительно небольшая доля выбросов СО2 приходится на вечного соперника Месси Криштиану Роналду. Хотя он также много путешествует, участвуя в международных играх своего клуба "Ювентус", расстояние между итальянским городом Турином и Лиссабоном невелико, поэтому, играя за сборную Португалии, Роналду пролетает не так много километров".

По мнению исследователя Уэлфли, его рассчеты могут сподвигнуть FIFA, футбольные ассоциации и отдельные клубы к компенсации ущерба, который наносится климату частыми перелетами футболистов и спортивных функционеров, передает Tages-Anzeiger.