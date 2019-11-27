Так подрывается Олимпиада

"ВАДА в очередной раз принимает решение о санкциях в отношении российских спортсменов. Снова грозит компромисс, который не принесет пользы олимпийскому спорту", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Россия и допинг" - это вечно актуальная в олимпийском спорте тема, - отмечает автор статьи Клаус Феттер. - (...) В очередной раз манипуляциям, вероятно, подверглись данные о допинге из московской лаборатории, и теперь снова ведутся дискуссии о том, кто, как и под каким флагом сможет выступать в Токио. Полного отстранения, вероятно, не будет, как рекомендует независимый комитет по соответствию (CRC) ВАДА".

Таким образом, в крайнем случае, возможно, будет отстранено российское антидопинговое агентство РУСАДА. "Российские спортсмены, вероятно, смогут танцевать на церемонии открытия на олимпийском стадионе под нейтральным флагом, как это было на зимних играх в Пхёнчхане в 2018 году. А по окончании Игр - как на хоккейном турнире в Пхёнчхане - снова пританцовывать с золотой медалью на шее, исполняя, несмотря на нейтральный флаг, российский гимн", - говорится в статье.

Такая "обидная перспектива", пишет издание, "вредит не только российскому спорту, она вредит мировому спорту и подрывает Олимпиаду, не говоря уже об олимпийской идее".

Российский спорт не извлек для себя уроков. "Спортивный успех, кажется, по-прежнему является делом государственной важности и на пути к нему хороши многие, а именно грязные методы", - указывает Феттер.

"Пока крупную спортивную державу будут наказывать лишь малодушно, не изменится, вероятно, ничего. Возможно, и жесткое наказание, то есть полное отстранение от Олимпийских игр, ничего не поменяло бы в отношении России к допингу. Но так спортсмены других стран по крайней мере знали бы, что, возможно, в главный момент их карьеры их не обманут. Ведь медали, полученные задним числом из-за уличенных в допинге спортсменов, ценны лишь наполовину", - подчеркивает Der Tagesspiegel.