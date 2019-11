27 ноября 2019 г. Доминик Николлз | The Telegraph Россия может достичь огневого превосходства над британской армией, если Британия не вернется к кассетным бомбам "В случае войны с Россией Великобритании, возможно, придется рассмотреть вопрос о возврате к вызывающим противоречия "кассетным бомбам", говорится в новом докладе Королевского Объединённого института оборонных исследований (Royal United Services Institution - RUSI). Если Великобритании придется вступить в соперничество с Россией по огневой мощи, британскому правительству, возможно, будет нужно принять решение о том, не следует ли пересмотреть приверженность страны Конвенции по кассетным боеприпасам, международному договору, запрещающему использование кассетных бомб", - передает The Telegraph. "В новом исследовании содержится предупреждение, что при любом будущем конфликте с Россией вооруженные силы Великобритании будут "всеобъемлюще превзойдены по огневому превосходству и скорости, что позволит вражеской артиллерии проводить огневые миссии безнаказанно". Это должно в конечном итоге обездвижить и подавить британские орудия и маневренные подразделения, и тем самым привести к всестороннему поражению британских подразделений", - говорится в статье. "Этот документ заставляет предположить, что Министерству обороны Великобритании следует либо инвестировать в высокоэффективные, но дорогие запасы высокоточных управляемых боеприпасов, либо правительство должно пересмотреть свои обязательства по Конвенции по кассетным боеприпасам", - отмечает автор публикации Доминик Николлз. "Если Соединенное Королевство не готово вкладывать средства в развитие потенциальных возможностей или принимать меры для развертывания групп эффективного огня, тогда ему следует задуматься о целесообразности своих обязательств, изложенных в Стратегии национальной безопасности 2015 года", - подчеркивается в документе. "Если нет готовности инвестировать в запасы более высокоточных боеприпасов, то нужно либо снизить стоимость затрат на создание возможностей - и обратить внимание на менее точные боеприпасы, либо снизить свои амбиции", - заявил Джек Уотлинг, автор доклада. (...) "Одна из проблем заключается в том, что другие части правительства привержены идее максимизировать полезность каждого элемента обороны в максимально широком спектре обстоятельств, - сказал он The Telegraph. - Они считают артиллерию полезной только в очень узком контексте. Они упускают из виду то, что способность эффективно действовать над порогом вооруженного конфликта - это именно то, что обеспечивает наличие такого порога". (...) Конвенция по кассетным боеприпасам, подписанная в декабре 2008 года, запрещает использование, передачу и хранение кассетных бомб, оружия взрывного типа, которое рассеивает поражающие элементы по обширной территории, чтобы остановить вражеских солдат и транспортные средства, говорится в публикации. "На сегодняшний день 108 стран подписали эту конвенцию, но против нее выступает ряд стран, которые производят или накапливают запасы значительного количества кассетных боеприпасов, в том числе Китай, Россия, США, Индия, Израиль, Пакистан и Бразилия", - сообщает издание. (...) Источник: The Telegraph