27 ноября 2020 г. Люк Хардинг | The Guardian Эксперт ООН по Судану связан с российским олигархом Пригожиным "Просочившиеся в прессу документы свидетельствуют о связях между ученым, входящим в состав экспертной группы ООН по Судану, и Евгением Пригожиным, российским олигархом, находящимся под санкциями США, который возглавил продвижение России в Африке в последнее время", - передает The Guardian. "По данным США, Пригожин руководит группой Вагнера, которая отправляет наемников в такие страны, как Судан, Ливия и Центральноафриканская Республика (ЦАР), а также стоит за печально известной фабрикой интернет-троллей, которая поддерживала Дональда Трампа. В сентябре 2019 года Минфин США ввел санкции в отношении Пригожина, а также связанных с ним лиц и организаций. Министерство указывает, что они являются частью "международной сети сторонников", которые распространяют "зловредное влияние" по всему миру. В июле и сентябре этого года министерство выделило две африканские горнодобывающие компании Пригожина, M-Invest и Lobaye Invest", - говорится в статье. "Утечка данных показывает, что в 2017 году M-Invest оплатила поездку Николая Добронравина, российского профессора и специалиста по Африке из Санкт-Петербургского государственного университета, в Банги, столицу ЦАР. Добронравин был утвержден в качестве представителя России в экспертной группе ООН по Судану, состоящей из четырех человек, в мае 2018 года генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Первоначально США задерживали назначение Добронравина в рамках так называемой "тихой прокси-войны" между Москвой и Вашингтоном", - сообщается в публикации. "Добронравин побывал в Банги в 2017 году с тремя сотрудниками Пригожина, в том числе с основателем Lobaye Invest Дмитрием Сытым. Согласно обвинительному заключению США, сделанному в сентябре, Сытый работал в Агентстве интернет-исследований, предполагаемой фабрике троллей Пригожина в Санкт-Петербурге. США ввели санкции против него и двух его коллег. США заявляют, что Lobaye является частью поддерживаемой Кремлем операции по использованию африканских ресурсов", - указывает издание. "С этими документами удалось ознакомиться занимающемуся расследованиями и базирующемуся в Лондоне Центру "Досье", которое финансируется живущим в изгнании критиком Кремля Михаилом Ходорковским. Центр "Досье" поделился доступом к документам с The Guardian и New America, вашингтонским аналитическим центром", - говорится в статье. "Россия лоббирует снятие санкций ООН с ряда стран, включая Судан, своего давнего союзника. Россия настаивает на отмене эмбарго на поставки оружия в раздираемый войной регион Дарфур, утверждая, что запрет не нужен, поскольку ситуация нормализовалась. Великобритания, Франция и Германия не согласны, - указывает The Guardian. - Экспертная группа ООН, в которую входит Добронравин, имеет широкий консультативный мандат, часть которого включает предоставление информации и анализ по оружейному эмбарго в Дарфур, а также по запретам на поездки и замораживанию активов. Правительство Судана хочет снятия санкций". "По словам аналитиков, у экспертов есть уникальные возможности повлиять на отмену санкций и открытие Дарфура для добычи урана и других ресурсов. Если бы это произошло, это могло быть выгодно компаниям Пригожина, а также суданским военным, главному союзнику Москвы в Хартуме, и вооруженным формированиям, переправляющим золото через границу с Ливией", - передает The Guardian. "ООН, очевидно, не знала о связи Добронравина с Пригожиным. (...) В одном из просочившихся чатов руководитель операций Пригожина в Судане Михаил Потепкин описывает Добронравина как "нашим экспертом в ООН". Добронравин признал, что проделал "небольшую консультационную работу" в ЦАР, говорится в статье, но указал, что приглашение было "личным", и он узнал о связи с M-Invest только впоследствии. Он опроверг, что это повлияло на его нынешнюю роль в ООН, и сказал, что в то время компания не находилась под санкциями. "Я не работал на Пригожина лично. Я не считаю это помехой для своей работы в ООН". (...) "По словам Добронравина, его попутчики по поездке в Банги в 2017 году "не представились детально" и не называли своих фамилий. Просочившиеся документы заставляют предположить, что впоследствии он поддерживал связь с Сытием, а также с другими людьми, связанными с Пригожиным в Санкт-Петербурге", - сообщается в статье. (...) - Добронравин отметил, что никогда не писал для ООН ничего, благоприятствующего Пригожину (...)". "Путин отрицает, что Пригожин связан с правительством России. Во время саммита с Трампом в Хельсинки в 2018 году Путин сравнил Пригожина с Джорджем Соросом, американским филантропом. Документы показывают, что теневая деятельность Пригожина на самом деле тесно координируется с российскими официальными лицами", - отмечает издание, добавляя, что Пригожин на запросы о комментарии не ответил. (...) Источник: The Guardian