Павел Климкин: "Если Байден победит, Путин может начать сеять хаос"

"До выборов в США остается лишь несколько дней. Удастся ли Дональду Трампу удержать свою должность, или же пробьет час бывшего вице-президента Джо Байдена? В Кремле также с нетерпением ждут финала выборов и делают то, что умеют лучше всего: злонамеренно вмешиваются. В пятницу власти США сообщили, что российские хакеры взяли на прицел десятки сетей администраций американских населенных пунктов и штатов. При этом были украдены данные как минимум двух серверов. Однако все это может быть лишь предвестником того, что грозит Соединенным Штатам после выборов в случае, если они закончатся не так, как надеется Кремль. Об этом по крайней мере говорит Павел Климкин, знаток России и министр иностранных дел Украины с 2014 по 2019 год. В интервью Bild эксперт Украинского института будущего говорит о небывалом вмешательстве России во внутренние дела США, которое может ввергнуть страну "в хаос".

"Кремль подготовил варианты для любого возможного сценария, - заявил Климкин. - Лучший сценарий для Москвы - это победа Трампа, так как они верят, что с ним будет возможно заключить сделку или целый ряд сделок. Трамп II будет отличаться от Трампа I, и ему, как предполагается, будет проще заключать различные сделки во время второго президентского срока".

"Путин понимает, что ему необходимо сделать так, чтобы вести возможные переговоры с новой администрацией с лучшей позиции. Это может означать, что он будет сеять хаос, а после выборов провоцировать максимальное недовольство, чтобы ослабить позицию США и заставить страну больше концентрироваться на внутренних проблемах. Также русские могут попытаться сделать ставку на другие темы, например, целенаправленно используя на Западе дезинформацию или создавать проблемы по соседству с Россией", - считает собеседник издания.

"Россия наверняка может - и, я думаю, она будет это делать - сотрудничать как с лево-, так и с праворадикальными группами, чтобы взвинчивать эмоции и провоцировать чувство, что соответствующая сторона лишилась своей заслуженной победы и, что еще более важно, своего образа жизни. При этом Кремль может сделать ставку на растущую фрагментацию американского общества и усугубить ее", - отметил Климкин.

Говоря о конфликте на востоке Украины, Климкин указал, что "мы не приблизились к решению", а "текущий режим прекращения огня является лишь сменой тактики Москвы".