"Давайте вести дипломатию в наших интересах!"

"(...) Жеральд Дарманен прилетел в Москву 26 октября 2020 года. Министр внутренних дел Франции, не желающий обезглавливания еще одного учителя, поехал для того, чтобы упросить россиян согласиться принять обратно радикализированных чеченских мусульман, проживающих на французской территории. Они стали прибывать в качестве политических беженцев с конца 1990-х годов, спасаясь от последствий двух войн между Россией и чеченскими сепаратистами, которые выиграли первую войну, но проиграли вторую", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"Задача нашего молодого министра будет непростой, - рассуждает автор статьи. - Потому что государство само несет ответственность за тяжелое досье мусульманских беженцев, принятых Францией, но при этом ненавидящих французские ценности. Зачем оно предоставило им убежище? Как получилось, что его судьи проявили большее попустительство, чем экспертные комиссии, ответственные за рассмотрение кандидатур? Некоторые исламистские беженцы, такие как убийца Абдуллах Анзоров, несомненно, родились в России, однако большую часть своей молодости они провели во Франции: не проявляется ли в этом провал национального образования и государственной "городской политики"? "Почему Россия должна нести ответственность за исламистскую радикализацию, произошедшую на территории Франции?": такой ответ на свою просьбу рискует получить Дарманен в Москве".

"Идеальным вариантом для французов, несомненно, стало бы согласие России принять обратно этих обладателей российских паспортов и затем передать их Рамзану Кадырову. Президент Чеченской Республики, входящей в состав Российской Федерации, обладает тройным преимуществом: он одновременно является верным слугой Кремля, сильным лидером, держащим свой регион железной рукой, и бескомпромиссным мусульманином. Необходимо было бы взять с Кадырова обещание не казнить и не пытать возвращающихся к нему беженцев, которых президент Чечни, вероятно, не стал бы попрекать в крайнем характере их концепции ислама", - полагает Жирар.

"Обращение министра внутренних дел Франции к своему российскому коллеге является непростым по своей сути. Но, увы, наши недавние внешнеполитические меры рискуют еще больше усложнить его задачу. (...) 8 октября 2020 года Франция (вдохновленная Германией) призвала своих европейских партнеров наложить санкции на Россию в связи с нарушением прав человека, а 15 октября последовало голосование в Брюсселе, - напоминает автор публикации. - Под персональные санкции, в частности, попали начальник управления внутренних дел администрации президента Андрей Ярин и заместитель министра обороны Павел Попов. Речь шла о наказании России за дело Навального".

"(...) Но стоило ли Французской республике торопиться с санкциями против русских в том случае, когда в строгом смысле не пострадал ни один француз, в то время, когда она нуждается в них для гораздо более серьезных вопросов, касающихся безопасности самих французов?" - задумывается Жирар.

"Прежде чем предпринимать столь унизительные дипломатические инициативы, как персональные санкции, государство должно задаться вопросом, служат ли они тому, что должно стать его главным приоритетом - безопасности и процветанию французских граждан. Франции пора заняться дипломатией в своих собственных интересах", - считает обозреватель.

"К сожалению, столь склонным к поучениям французам однажды придется отказаться от своей мечты об обращении всех стран планеты в демократию. Разве они не отдают себе отчет в том, что Россия, Китай, Турция, Иран, арабские нефтяные монархии, четыре пятых Африки и т. д. - слишком большие для них куски? - пишет автор публикации. - (...) Конечно, демократия является наименее худшей из политических систем; конечно, Путин совершает стратегическую ошибку, пренебрегая установлением правового государства у себя дома; конечно, напоминать об этом входит в задачу журналистов, представителей интеллигенции и НПО. Однако государство глубоко заблуждается, когда стремится давать планетарные уроки в ущерб безопасности своих граждан".