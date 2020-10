27 октября 2020 г. Антон Трояновский | The New York Times Белорусская оппозиция созывает всеобщую забастовку, и протестующие готовятся к длительной борьбе "В течение почти трех месяцев протестующих в Беларуси избивали, заключали в тюрьмы, обрызгивали из перцовых баллончиков, штрафовали и высылали из страны, - пишет The New York Times. - Но Оксану Колтович, владелицу бара и салона красоты в Минске, столице страны, это не останавливает. "У меня такое ощущение, что мы попали в какой-то туннель, - сказала Колтович по телефону из Минска в понедельник, направляясь на очередную акцию протеста против президента Александра Лукашенко. - Обратного пути нет. Мы продолжаем идти, идти и идти". "Когда в августе сотни тысяч белорусов вышли на улицы после того, как Лукашенко заявил о своем переизбрании, которое многие сочли сфальсифицированным, многие предсказывали, что уход многолетнего лидера-автократа - вопрос нескольких дней или недель. Вместо этого Лукашенко и большая часть населения, настроенная против него, приготовились к затяжному противостоянию, и на карту поставлено будущее их страны, - говорится в статье. - Десятки тысяч протестующих продолжают собираться каждое воскресенье (...), а Лукашенко отвечает волнами репрессий со стороны полиции и, при поддержке России, похоже, полон решимости дождаться окончания протестов". "В такой напряженной ситуации триггером, который свергнет систему, может стать абсолютно что угодно, - замечает Артем Шрайбман, базирующийся в Минске научный сотрудник Московского центра Карнеги. - Это может закончиться в течение недели, а может и не затихнуть в течение года. Ни одна революция никогда не шла по плану". "В понедельник разрозненные группы рабочих по всей стране откликнулись на призыв к всеобщей забастовке - последней попытке слабо организованного оппозиционного движения завладеть инициативой. К ним присоединились студенты университетов, покинувшие занятия, вслед за оппозиционным маршем оппозиции в Минске в воскресенье, в котором приняли участие более 100 тыс. человек", - пишет газета. "(...) Использование властями насилия с целью подавить протесты, судя по всему, усиливается, продолжая подпитывать гнев в белорусском обществе. (...) В воскресенье, как свидетельствуют кадры в соцсетях, ОМОН бросил светошумовые гранаты в толпу протестующих. На другом видео видно, как сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах и балаклавах входят в квартиру, где укрылись протестующие. Один из них замахивается дубинкой на молодого человека, раздаются крики, а затем ужасный удар". "Они понимают, что если они перестанут протестовать, Лукашенко не только победит и задушит все репрессиями, но и окажется, что последние два месяца были напрасными", - сказал Шрайбман о протестующих. (...) Светлана Тихановская, которая баллотировалась в президенты после того, как Лукашенко заключил в тюрьму ее мужа, оппозиционного блогера, 13 октября выдвинула "народный ультиматум", пообещав всеобщую забастовку, если Лукашенко не уйдет в отставку в течение двух недель. Подтверждая ее месседж, количество людей на антиправительственной акции протеста в Минске в воскресенье было самым большим, какое видел город за несколько недель. В понедельник, в первый день забастовки, похоже, не было невыходов на государственных предприятиях Белоруссии, сопоставимых по масштабам с теми, которые наблюдались в первые дни протестного движения в августе. Но некоторые рабочие все же не вышли на работу, в том числе на Минском тракторном заводе, одном из знаковых для страны, согласно видеозаписи с завода". "В городе Гродно, на границе с Польшей, были задержаны более 30 человек, когда полиция пыталась разогнать протесты на государственном заводе по производству удобрений, сообщила представитель независимого профсоюза в Гродно Лиза Мерляк (...)". "(...) В социальных сетях, поддерживающих оппозицию, сообщалось, что в понедельник люди в Гродно, Минске и других местах встали в "цепи солидарности" в поддержку бастующих рабочих. Протесты в Минске продолжались после наступления темноты, несмотря на то, что полиция в центре города хватала людей и затаскивала их в фургоны без опознавательных знаков, как свидетельствуют видео", - говорится в статье. "Ключевая аудитория протестов - это Москва. Они посылают Путину сигнал о том, что чем дольше он поддерживает Лукашенко, тем больше он рискует потерять симпатию обычных белорусов, которые имеют более тесные связи с Россией, чем, возможно, любой другой народ в сегодняшней Европе, - отмечается в статье. - Константин Затулин, российский депутат, специализирующийся на постсоветском пространстве, заявил в этом месяце The New York Times, что официальные лица "на самом высоком уровне Российской Федерации" считают, что "рано или поздно" Лукашенко придется уйти в отставку". "Некоторые протестующие считают, что им нужно продолжать оказывать давление, пока Путин не сделает шаг. "Мы ждем, ждем, может быть, падения режима, - говорит Эдуард Свентецкий, руководитель забастовки на Минском тракторном заводе, который бежал в Польшу в августе. - Это зависит от лидеров, сидящих в Кремле в Москве". "Однако Лукашенко, похоже, делает ставку на то, что сможет продержаться дольше протестующих. Действительно, тысячи белорусов, в том числе многие сотрудники некогда процветающего технологического сектора, покинули страну в последние месяцы, уехав в соседние Украину, Литву и Польшу", - указывает The New York Times. (...) Источник: The New York Times