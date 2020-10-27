Свидетель об "убийстве в Тиргартене": стрелок знал, что он делал

"В судебном процессе по делу об убийстве, предположительно совершенном по заказу России, свидетель рассказал о невозмутимом и спокойном убийце, - сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на информационное агентство dpa. - "Думаю, он знал, что делал, - сказал во вторник 41-летний мужчина, выступая перед Высшим земельным судом Берлина. - Я считаю, нужно быть весьма невозмутимым, чтобы совершить такое средь бела дня". 23 августа 2019 года свидетель, по его собственным словам, услышал выстрел в парке Малый Тиргартен в берлинском районе Моабит. Когда он обернулся, примерно в 20 метрах он увидел на дороге лежавшего на животе мужчину. Рядом стоял другой мужчина, он направил пистолет на голову жертвы. "Он еще раз нажал на курок", - рассказал свидетель. После этого стрелок спокойно уехал на велосипеде. "Во всяком случае он не суетился".

"Жертвой был 40-летний гражданин Грузии чеченского происхождения, застреленный среди белого дня. (...) Обвиняемым является россиянин, который заявил через своего адвоката, что его зовут Вадим С., ему 50 лет и он инженер-строитель. По данным федеральной прокуратуры, ему 55 лет и у него другая фамилия. С начала судебного процесса он ни разу не высказался по поводу обвинений", - говорится в публикации.

"Свидетель заявил во вторник, на третий день судебных слушаний, что у преступника было темное лицо и на нем был надет парик с длинными волосами. Адвокат обвиняемого указал, что вскоре после преступления свидетель, давая показания комиссии по расследованию дел об убийстве, говорил, что "вообще" не видел лица преступника. Он также говорил лишь о длинных, волнистых волосах, а не о парике. В ответ на это свидетель сказал, что не может объяснить эти противоречия. Возможно, некоторую информацию он получил позднее. "О парике потом ведь долго писали в прессе", - сказал он".