27 октября 2021 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor В России коммунисты сталкиваются с редким подавлением, нарушающим прежний баланс "Борис Кагарлицкий, ветеран-диссидент левого лагеря, был политическим заключенным при режимах Леонида Брежнева и Бориса Ельцина. Теперь он может добавить в этот список президента Владимира Путина. Его только что освободили после 10-дневного заключения в московском следственном изоляторе за публикацию ссылки на заявление Коммунистической партии о фальсификации результатов выборов во время парламентских выборов в прошлом месяце", - пишет обозреватель The Christian Science Monitor Фред Уэйр. "Кагарлицкий был в Сибири, работал политтехнологом у известного кандидата от коммунистов в Государственную Думу, нижнюю палату российского парламента. Он вернулся в столицу и обнаружил, что прокремлевская партия "Единая Россия" победила во всех избирательных округах города. И это вопреки экзит-поллам и подсчету голосов на избирательных участках, после того, как появились десятки тысяч непроверяемых "электронных голосов", решительно изменивших результаты", - утверждается в статье. (...) "То, что произошло в Москве, было просто кражей в огромном масштабе, - замечает он. - Это свидетельствует о том, насколько российские власти напуганы даже созданной ими и разрешенной избирательной системой, что они идут на это". (...) Зарождающиеся протесты коммунистов "привели к решительной волне официальных репрессий. Ответная реакция беспрецедентна для постсоветского опыта и угрожает перевернуть два десятилетия политической стабильности путинской эры, - подчеркивается в статье. - (...) Кагарлицкий, известный ученый, не принадлежащий ни к одной политической партии, был арестован 30 сентября, когда прибыл в Высшую школу социальных и экономических наук, где читает лекции. Впоследствии он был осужден за распространение запрещенного контента в социальных сетях. Он утверждает, что опубликовал то, что, по его мнению, было обычной политической критикой фальсификации голосования, связанной с заявлением КПРФ, в котором упоминались партийные митинги. Он говорит, что не знал, что митинги запрещены властями". "Быть арестованным, преданным суду и осужденным за то, чего просто не было - это новое дело, по крайней мере, в наше время, - замечает он. - Подобные политические репрессии - новое явление и тревожное предзнаменование для молодого поколения". (...) "Теперь настала очередь официально разрешенных оппозиционных партий, различные точки зрения которых могут вызвать широкий круг дебатов, особенно по вопросам внутренней политики, - пишет автор публикации. - До недавнего времени созданная Кремлем система "управляемой демократии" - которая действует до тех пор, пока не оспаривается большинство "Единой России", а оппозиционные партии принимают свои подчиненные позиции - сохраняла подобие политической легитимности в путинскую эру. КПРФ, насчитывающая 150 тыс. членов, включая 40 тыс. молодых людей, является второй по величине партией в России и единственной крупной партией с независимыми историческими корнями в России, в то время как большинство других было искусственно создано Кремлем. КПРФ набрала 19% голосов на сентябрьских выборах, что примерно на 5% больше, чем в 2016 году. Для сравнения, "Единая Россия", которая набирала около 30% в общенациональных предвыборных опросах, получила около 49%, что примерно на 5% ниже ее предыдущих показателей". "КПРФ утверждает, что у нее отняли несколько побед в округах - чего никогда раньше не случалось в таком масштабе, что вызвало протесты. В Москве партия пыталась организовать два митинга, прежде чем они были жестоко разогнаны. Оба были объявлены городскими властями незаконными. Когда думские депутаты от Коммунистической партии попытались провести публичную "встречу с избирателями", что считалось незыблемым правом, были арестованы около 180 активистов, в том числе 6 выборных должностных лиц. Полиция осадила здание, где юристы партии готовили юридическое обжалование результатов выборов, едва не помешав им уложиться в крайний срок подачи иска", - сообщается в статье. (...) "Система "электронного голосования" была введена, несмотря на серьезные возражения КПРФ и других критиков, в восьми регионах России, включая Москву, незадолго до выборов. По данным властей, для использования системы зарегистрировалось около 2 млн человек, но критики говорят, что нет списков избирателей, подтверждающих это, или даже каких-либо средств для отслеживания голосов, не говоря уже о проведении пересчета. "Европейские суды запретили этот тип голосования как непрозрачный, - подчеркивает Ярослав Листов, только что избранный депутат Госдумы КПРФ. - Вместо процедуры, которая может быть проверена, выборы в основном превратились в акт веры. У нас нет абсолютно никаких средств для проверки паттернов голосования". "КПРФ заявляет, что она подала около 250 исков в связи с предполагаемыми нарушениями на выборах, а коалиция проигравших кандидатов от нескольких оппозиционных партий настаивает на запрете этой системы голосования на будущих выборах. Московские электоральные чиновники заявляют, что их собственное расследование не обнаружило доказательств фальсификации, и результаты затем были утверждены", - сообщается в статье. "Михаил Лобанов был кандидатом в Госдуму от Кунцевского района Москвы и поддерживался КПРФ. Когда в ночь выборов были подсчитаны все бумажные бюллетени, он был впереди на 12 тыс. голосов. Затем внезапно материализовались 20 тыс. электронных голосов в пользу его оппонента от "Единой России", ведущего госТВ Евгения Попова. Попов выиграл, получив на 8 тыс. голосов больше", - говорится в публикации. (...) "Фактически, некоторые члены КПРФ сетуют на слишком пассивную реакцию лидера Геннадия Зюганова на результаты и выступают против отношений своих лидеров с властями в духе "все как обычно". "Если [партия] хочет выжить как оппозиционная сила, КПРФ должна принять меры для поддержания доверия людей, проголосовавших за нее, - говорит Лобанов. - Это тяжело для партийных функционеров, которые привыкли ладить с властями и пользоваться преимуществами своей работы. Но рядовые члены, особенно молодые, становятся более радикальными. Что-то должно измениться ". "По словам Кагарлицкого, российские власти напуганы и усиливают наступление на партию, которую они терпели последние два десятилетия, потому что знают историю России. Бюрократические государства с вертикальной структурой того типа, который заново изобрел Путин, имеют тенденцию к краху, часто быстро и неожиданно, говорит он, как это случалось дважды на протяжении чуть более века - после падения Российской империи в 1917 году и краха СССР в 1991 году", - пишет обозреватель. "Российская общественность имеет очень левую ориентацию, поэтому время благоприятствует левым, - уверяет Кагарлицкий. - Либеральная оппозиция могла бы в полной мере воспользоваться распадом Советского Союза 30 лет назад, но они упустили эту возможность. Теперь КПРФ, несмотря на все свои недостатки и колебания, является главным хранилищем левых идей и решительных левых фигур в нашем политическом ландшафте. Неудивительно, что на успехи партии на последних выборах власти реагируют в такой испуганной манере - в гораздо более испуганной, чем кажется рациональным". Источник: The Christian Science Monitor