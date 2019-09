27 сентября 2019 г. Майк Баумгэртнер, Кристо Гроцев, роман Лебергер, Александр Сарович, Фиделиус Шмид и Йорг Шмитт | Der Spiegel Свидетельства того, что Зелимхан Х. был казнен спецслужбой, становятся более вескими "Убийство гражданина Грузии в Берлине привлекло международное внимание. В распоряжении издания Der Spiegel и его партнеров по расследованию имеется новая информация, свидетельствующая о том, что убийство могло быть совершено по заказу российского государства. (...) Расследование, проведенное Der Spiegel, порталами Bellingcat, The Insider и лондонским центром "Досье", показывает: российские госорганы настолько активно содействовали созданию фиктивной личности предполагаемого убийцы, что едва ли можно сделать другой вывод". "Представляется, что это преступление несет сильный и явный политический отпечаток", - сказал в разговоре с Der Spiegel Норберт Рёттген, председатель комитета бундестага по внешней политике. (...) По его словам, нет оснований полагать, что убийство было совершено по личным мотивам или было связано с организованной преступностью". "Убийство, совершенное российской спецслужбой на территории Германии, может привести к дипломатическому кризису", - указывают авторы статьи. "Уже спустя неделю после убийства Зелимхана Хангошвили Der Spiegel и партнеры издания по расследованию сообщали, что личность предполагаемого убийцы была фиктивной: вскоре после убийства берлинской полицией был задержан гражданин России по имени Вадим Соколов". "В российских базах данных обнаруживаются следы, позволяющие сделать вывод о том, что личность "Соколова" "создавалась" незадолго до совершения убийства 23 августа в Берлине". "Так, в актуальной базе данных российских паспортов его имя отмечено грифом: "Сведения о личности защищены законом. Для получения информации свяжитесь с администратором". После разоблачения Bellingcat лиц, предположительно совершивших покушение на бывшего российского агента Сергея Скрипаля, такие пометки в базах были обнаружены и в данных о других сотрудниках российских спецслужб", - отмечает издание. "Подозрительную информацию можно обнаружить и в российской базе налоговых данных. "Соколов" появился там только 16 июня 2019 года, в возрасте 49 лет. Так как граждане России автоматически регистрируются в этой базе данных с начала трудовой деятельности, он должен был впервые в жизни начать работать только почти в 50 лет. Более вероятно, что запись в базу была внесена, чтобы облегчить ему получение шенгенской визы. Лишь спустя шесть дней после присвоения "Соколову" ИНН 23 июля 2019 года, он подал заявление на получение шенгенской визы во французском посольстве, вскоре после того, как он также впервые получил загранпаспорт на это имя". "Последовательность этих событий наводит на мысль о том, что личность "Вадима Соколова" со значительными усилиями создавалась лишь за несколько недель до убийства в Берлине", - указывают журналисты. Согласно налоговым документам, "Соколов" зарегистрирован в Брянске. "Дверь указанной там квартиры открыл на этой неделе пожилой мужчина. Он сказал, что никогда не слышал ни о каком "Соколове" и не знает, проживал ли там когда-либо человек с такой фамилией". "В четверг издание The New York Times сообщало, что настоящее имя "Соколова" - Владимир Андреевич Степанов, осужденный за убийство. Эти данные были в распоряжении Der Spiegel и партнеров издания неоднократно, однако проведенная Университетом Брэдфорда экспертиза не выявила сходств в фотографиях Степанова и "Соколова". Кроме того, имеются данные о том, что Степанов по-прежнему сидит в тюрьме", - пишет Der Spiegel. Источник: Der Spiegel