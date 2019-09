27 сентября 2019 г. Тейлор Дайнерман | The Wall Street Journal Не помогайте России попасть на Луну "НАСА усердно работает над достижением поставленной администрацией Трампа цели по возвращению астронавтов США на Луну к 2024 году. Но в конечном итоге эта спешка может принести пользу России", - пишет обозреватель Тейлор Дайнерман на страницах The Wall Street. "Чтобы уложиться в срок, некоторые чиновники хотят заключить соглашения с американскими партнерами по Международной космической станции об участии в предлагаемой лунно-орбитальной станции Gateway. Канада, Япония и европейцы проблемы не представляют, - считает Дайнерман. - Россия же, с другой стороны, не только сотрудничает с Китаем в рамках лунных усилий; ее собственные космические операции сталкиваются с проблемами, которые варьируются от таинственных дыр в ее сегменте МКС до сбоев системы космического корабля "Союз". И все же российское космическое агентство "Роскосмос" предлагает участвовать в проекте Gateway путем создания шлюзового отсека, а также возможностей резервного запуска". "Остается открытым вопрос, может ли она сделать это без субсидии США, - пишет Дайнерман, - но в любом случае российское участие откроет путь к созданию постоянной базы на Луне, возможно, в партнерстве с Китаем. Любая российская ракета, способная вывести пилотируемый космический корабль на лунную орбиту, также сможет доставить спускаемый аппарат на поверхность. Российская лунная база помешает США и их союзникам доминировать в системе Земля-Луна и усложнит установление режима космической торговли, дружественного свободному предпринимательству, - считает автор публикации. - Чем больше времени потребуется России и Китаю для того, чтобы получить пилотируемый плацдарм на Луне, тем легче будет закрепить интересы США там - а, в конечном итоге, и в других местах Солнечной системы". "Некоторые представители администрации и бюрократии обеспокоены тем, что, если русские будут исключены из программы Gateway, они ответят уменьшением или прекращением своей роли в МКС, вращающейся вокруг Земли. Сейчас они продают НАСА места в капсулах "Союз" за более чем 60 млн долларов за поездку. Но к началу 2020 года США рассчитывают восстановить способность посылать космонавтов на МКС, которая была утрачена, когда в 2011 году была завершена программа космических шаттлов". "(...) По казалось бы веским стратегическим причинам США субсидировали космические усилия Москвы, сначала в проектах "Шаттл-Мир" в 1994-98 годах, затем в МКС и полетах "Союза", а также через закупку ракетных двигателей РД-180 для ракеты Атлас V. Хочет ли Америка сохранять эти договоренности? Они ничего не сделали для наращивания доброй воли России и, возможно, создают больше проблем, чем они того стоят, особенно на фоне того, как президент Владимир Путин получает рычаги воздействия, угрожая прекратить отправлять американских астронавтов в космос. НАСА не нуждается в российских технологиях, поэтому администрация Трампа может смотреть на Кремль с позиции силы", - говорится в статье. "Чтобы добраться до Луны, НАСА разрабатывает большой ускоритель Cистемы космических запусков и капсулу Orion. Но НАСА не следует совершать ошибку, которая была допущена с шаттлом, который в течение двух десятилетий был единственным для США способом отправки людей в космос. К счастью, SpaceX Илона Маска строит ракету, которую можно легко приспособить для полета на Луну. Коммерческая американская пусковая установка - гораздо лучшая альтернатива тому, что могут предложить русские", - уверен обозреватель. Источник: The Wall Street Journal