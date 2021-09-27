В Москве прошел митинг против "массовых фальсификаций" на выборах в Госдуму

"(...) Изначально это должна была быть "встреча с депутатом" - формулировка, обычно применяемая для организации несанкционированной демонстрации. Фактически же более тысячи человек собрались в субботу в центре Москвы по призыву Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), чтобы осудить "массовые фальсификации" на выборах в Госдуму 17-19 сентября", - пишет корреспондент Le Figaro Ален Барлюэ.

"На заполненной людьми Пушкинской площади партийные деятели обращались с речью к компактной, но спокойной толпе, как, например, Валерий Рашкин, первый секретарь московского городского комитета КПРФ, который критиковал "колоссальную фальсификацию на выборах" в столице. Партия власти, "Единая Россия", "украла мандаты депутатов Госдумы", - заявил Валерий Рашкин, представитель "твердого" крыла КПРФ. После выборов у КПРФ 57 депутатов (+15 по сравнению с Госдумой, избранной в 2016 году), она занимает второе место после "Единой России" (324 депутата против 343 ранее) среди пяти партий, уполномоченных заседать в Госдуме, каждая из которых более или менее привержена делу Кремля", - говорится в статье.

(...) "В то время как оппозиция, особенно коммунистическая, лидировала в 9 из 15 округов при подсчете 99% бюллетеней, после введения электронного голосования в результаты "Единая Россия" или ее союзники в конце концов победила повсюду...", - отмечает автор статьи.

"По мнению оппозиции, власти необходимо было помешать "умному голосованию", стратегии, введенной сторонниками Навального, которые призывали к голосованию в пользу кандидатов, лучше всех способных победить "Единую Россию", часто ими оказывались коммунисты", - указывает журналист.

(...) "Таким образом, после выборов, проведенных почти на заказ, "Единая Россия" сохраняет за собой большинство в две трети голосов, достаточное для пересмотра Конституции", - пишет Le Figaro.

"По мнению наблюдателей, "исправления", внесенные в результаты, должны были позволить минимизировать ухудшение имиджа "Единой России" в общественном мнении и остановить продвижение КПРФ, которая рисковала стать слишком сильным противником, - говорится в публикации. На национальном уровне "реальная поддержка коммунистов оценивается примерно в 30%, тогда как их официальная оценка составляет 18,9%; со своей стороны, "Единая Россия" фактически получила бы только 35%, тогда как ее результат составляет 49,2% ", - подчеркивает Андрей Колесников из Московского Центра Карнеги.

"В субботу, в тот момент, когда проходил митинг, Владимир Путин встречался с лидерами пяти партий, прошедших в Госдуму, в том числе с лидером Коммунистической партии Геннадием Зюгановым. Хозяин Кремля по этому поводу поздравил "Единую Россию" с "убедительной победой", - резюмирует Ален Барлюэ.