Власти Мали осуждают Францию, "бросившую их в середине полета", и обращаются к России

"Для того, чтобы компенсировать постепенное сворачивание французской антитеррористической операции "Бархан" в Сахеле, о чем Париж объявил в июне, Бамако обратился к российской частной военной компании "Вагнер", подозреваемой в действиях по поручению Кремля. Франция объявила, что это станет "красной чертой", - пишет Le Nouvel Observateur.

(...) "Новая ситуация, возникшая в результате завершения операции "Бархан", ставит Мали перед свершившимся фактом: нас в определенной степени бросили в середине полета. Это заставляет нас исследовать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности самостоятельно или с другими партнерами", - пояснил премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, не называя российскую ЧВК "Вагнер", подозреваемую в стремлении внедриться в Мали.

"Это необходимо, чтобы "заполнить пробел, который безусловно возникнет в результате завершения операции "Бархан" на севере Мали", - уточнил премьер-министр, выразив сожаление по поводу "отсутствия консультаций" с Парижем и "одностороннего" объявления без трехсторонней координации с ООН и правительством Мали".

(...) "Незадолго до этого глава российской дипломатии Сергей Лавров во время пресс-конференции в ООН подтвердил, что Бамако обращался к "частной военной компании из РФ", при этом заверив, что российские власти к этому не имеют отношения", - говорится в статье.

"Власти Мали обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция, хочет существенно сократить свой военный контингент, который там находился и должен был бороться с террористами, которые засели в районе под названием Кидаль", - сказал российский министр. У французов "ничего не получилось сделать, и террористы там по-прежнему правят бал", - добавил он, имея в виду антитеррористическую операцию Франции "Бархан".

"Все это делается на законной основе", между "легитимным правительством, признанным всеми" и организациями, которые "предоставляют услуги через иностранных специалистов", - утверждал Лавров. "Мы не имеем к этому никакого отношения", - повторил он снова, поскольку Россия систематически отрицает, что российские частные военные компании находятся у нее в подчинении", - указывает издание.

(...) "Группа Вагнера, присутствующая, в том числе, в Ливии и Центральноафриканской Республике, где на с весны обвиняется в злоупотреблениях и к тому же подозревается Парижем в действиях по поручению Кремля в тех случаях, когда последний не хочет появляться официально", - комментирует автор публикации.

"На правительственном уровне Россия вносит свой вклад в военную обороноспособность Мали", - также сказал Сергей Лавров, имея в виду поставки "военно-технического оборудования". И высказал мнение, что "лучше было бы синхронизировать усилия и ЕС, и России в том, что касается борьбы с терроризмом не только в Мали, но и в целом сахаро-сахельском регионе".

"В пятницу 13 европейских стран, некоторые из них входят в коалицию спецназа "Такуба" в Мали, сочли неприемлемым любое вмешательство группы Вагнера в эту страну. Франция, Германия или Эстония пошли еще дальше, предупредив, что пересмотрят свое военное присутствие в Мали, если будет достигнуто соглашение", - передает Le Nouvel Obdervateur.

"Помимо ООН, обеспокоенной намеками на тайное прибытие группы Вагнера в Мали Евросоюз, который обучает малийских солдат в рамках своей миссии EUTM в Мали, состоящей из 700 военных из 25 европейских стран, предупредил, что последствия вовлечения этой российской компании "серьезно" повлияют на его отношения с Бамако", - говорится далее.

"Говорить: "Я тут первый, поэтому уходите" - это оскорбительно для правительства Бамако, которое пригласило внешних партнеров", - возразил Сергей Лавров.

(...) "Франция, действующая в Сахеле с января 2013 года и потерявшая там 52 военных, в том числе в прошлую пятницу, решила реорганизовать свое военное присутствие, применив более жесткий механизм, сосредоточенный на целенаправленных ударах по лидерам джихадистов и на сопровождении местных вооруженных сил", - отмечает автор статьи.

(...) "Группа Вагнера предоставляет услуги по техническому обслуживанию военной техники и обучению, но она также обвиняется в наемничестве и подозревается в принадлежности к близкому к Кремлю бизнесмену Евгению Пригожину", - резюмирует издание.