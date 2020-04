28 апреля 2020 г. Роб Коуплэнд | The Wall Street Journal Секретная группа американских ученых и миллиардеров продвигает "Манхэттенский проект" по Covid-19 "Около десятки ведущих ученых Америки и группа миллиардеров и титанов индустрии утверждают, что у них есть ответ на пандемию коронавируса, и они нашли закулисный путь предоставить свой план Белому дому", - сообщает The Wall Street Journal. "Эклектичную группу возглавляет Том Кэхилл, 33-летний врач, ставший венчурным инвестором. (...) У него оказалось достаточно высоких связей, чтобы повлиять на решения правительства в войне против Covid-19, - рассказывает издание. - Эти ученые и их сторонники называют свою работу "Манхэттенским проектом эпохи изоляции", отсылая к работе группы ученых времен Второй мировой войны, которая участвовала в разработке атомной бомбы. На этот раз ученые объединяют мозги и деньги, чтобы извлечь квинтэссенцию из неортодоксальных идей, собранных со всего мира. Они называют себя Scientists to Stop Covid-19 (Ученые за остановку Covid-19), и в их число входят химики-биологи, иммунобиолог, нейробиолог, хронобиолог, онколог, гастроэнтеролог, эпидемиолог и ученый-ядерщик. "Нет сомнений, что я наименее квалифицированный из них", - говорит о себе и об ученых, входящих в проект, биолог Майкл Росбаш, лауреат Нобелевской премии 2017 года". "Эта группа, о работе которой ранее не сообщалось, выступила посредником для фармацевтических компаний, которые ищут надежную связь с лицами, принимающими решения в администрации Трампа. Они работают (...) как свободная комиссия по рецензированию потока исследований по коронавирусу, отсеивая ошибочные исследования, прежде чем они достигнут тех, кто принимает политические решения. Группа подготовила конфиденциальный 17-страничный доклад, в котором содержится призыв к ряду неортодоксальных методов борьбы с вирусом. Одна крупная идея - лечить пациентов мощными препаратами, ранее использовавшимися против лихорадки Эбола, но в гораздо более высоких дозировках, чем в прошлом", - сообщает издание. "Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Департамент по делам ветеранов уже реализовали некоторые рекомендации, такие как сокращение производственных норм и требований к определенным лекарственным средствам для борьбы с коронавирусом. Директор Национального института здравоохранения Фрэнсис Коллинз сообщил этом месяце, что он согласен с большинством рекомендаций , содержащихся в докладе, согласно документам, с которыми удалось ознакомиться The Wall Street Journal, и людям, знакомым с этим вопросом. Доклад был передан членам кабинета министров и вице-президенту Майку Пенсу, главе целевой группы администрации по борьбе с коронавирусом", - сообщается в статье. "Основным активом доктора Кэхилла" являются связи, установленные через его инвестиционную фирму. Среди них есть такие миллиардеры, как Питер Тиль, Джим Палотта и Майкл Милкен - финансисты, которые предоставили ему легитимность для общения с чиновниками в разгар кризиса. Доктор Кэхилл и его группа часто консультировали Ника Айерса, давнего помощника Пенса (...)", - пишет газета. "Никто из участников группы не получит финансовых дивидендов. Они утверждают, что мотивированы возможностью использовать собственные связи и сбалансированную научную информацию для борьбы с коронавирусом, которая и на федеральном уровне, и на уровне штатов, движется непросто. "Мы можем потерпеть неудачу, - признает Стюарт Шрайбер, химик Гарвардского университета и член группы. - Но если все удастся, это может изменить мир". "Стив Пальюка, совладелец Boston Celtics и сопредседатель Bain Capital, а также один из инвесторов доктора Кэхилла, помогал редактировать проекты их докладов и передал версию оклада руководителю Goldman Sachs Group Inc. Дэвиду Соломону. Соломон передал доклад министру финансов США Стивену Мнучину". "По словам членов группы, они осознают, что многие из их идей могут не реализоваться и могут быть проигнорированы администрацией Трампа. Эта статья основана на интервью с учеными, бизнесменами, государственными чиновниками, а также на изучении соответствующих документов", - сообщает издание. Рассказывая о пути доктора Кэхилла, газета отмечает, что изначально "он увлекся инвестициями, особенно в области медико-биологических наук. Он полагал, что сможет оказать большее влияние, если будет выявлять перспективных ученых и помогать им решать проблемы - как научные, так и финансовые, чем если сам будет заниматься исследованиями. (...) Он создал собственный фонд Newpath Partners со 125 млн долларов от небольшой группы состоятельных инвесторов. (...) В начале марта, когда число погибших от Covid-19 возросло, доктор Кэхилл был заинтригован и немного разочарован состоянием исследований этого вируса. "Наука и медицина были самыми далекими от всего происходящего", - говорит он. "Его инвесторы засыпали его вопросами о вирусе, и он организовал телефонную конференцию, чтобы поделиться некоторыми идеями о том, как ускорить разработку лекарств и тому подобное. Он ожидал, что соберется около 20 человек. (...) Однако информация о телеконференции распространилась по инвесторской базе Newpath, и на линии были сотни людей, большинство из которых он никогда не встречал. (...) На телеконференции доктор Кэхилл (...) сообщил, что он с коллегами работает над тем, чтобы вычленить из потенциальных препаратов против Covid-19 наиболее перспективные. (...) Когда он повесил трубку, то обнаружил в своем почтовом ящике множество идей и предложений. Доктор Кэхилл получил несколько посланий от советников вице-президента. Они также участвовали в телеконференции", - передает газета. "(...) Команда составила список примерно из 20 компаний, которые могли бы получить прибыль от их работы, и участники пообещали немедленно продать все имеющиеся в их распоряжении акции этих компаний. Один из ранних участников группы сказал, что не может этого сделать, и был исключен". "Большая часть первичной работы была связана с изучением сотен научных работ по кризису со всего мира. Ученые отделяли многообещающие идеи от сомнительных. Каждый член группы просматривал до 20 документов в день (...). Дискуссии не всегда были чисто научными. Группа обсуждала, например, стоит ли предложить органам общественного здравоохранения переименовать вирус в SARS-2 - (...) по их мнению, это название звучало страшнее и могло заставить людей носить защитные маски для лица. Они отказались от этой идеи. (...) Идея об использовании гидроксихлорохина, лекарства от малярии, продвигаемого президентом, была отклонена после того, как местный эксперт группы Бен Крэветт из Scripps Research в Ла-Холья, Калифорния, определил, что в лучшем случае это является долгосрочным предприятием. Препарат был лишь мимоходом упомянут в заключительном докладе группы". "Группа также не поддержала идею использовать тестирование на антитела в качестве разрешения для возврата на работу в том случае, если результаты анализа показывают, что человек выздоровел. По словам Крэветта, (...) предварительное заражение вирусом может не помешать людям передавать вирус другим, а чрезмерное внимание к тестированию на антитела может побудить некоторых людей преднамеренно заражаться, чтобы впоследствии получить чистое санитарное свидетельство". "(...) В своих исследованиях ученые определили лекарства на основе моноклональных антител, которые прикрепляются на вирусные клетки, как наиболее перспективное лечение, - указывает газета. - (...) Учитывая, что многие из их научных предложений находятся на стадии рассмотрения или уже находятся в процессе разработки, у этой группы есть идеи и насчет мира после Covid-19. (...) Идеи включают разработку слюнного теста и планирование тестирований в конце рабочего дня с тем, чтобы результаты были доступны к утру. Ученые также предлагают запуск общенационального приложения для смартфонов, которое требует от жителей ежедневно подтверждать, что у них нет 14 симптомов простуды или лихорадки. В последние дни члены группы продолжают дискуссии с представителями администрации, надеясь, что их конфиденциальный план превратится в действие". (...) Источник: The Wall Street Journal