28 августа 2019 г. Джейсон Берк | The Guardian В Африке Москва проводит проекты атомной энергетики, которые не подходят многим странам, утверждают критики "Россия пытается наращивать влияние в Африке и заработать миллиарды фунтов, продавая развивающимся странам ядерные технологии, которые, по мнению критиков, не подходят многим африканским странам и вряд ли пойдут на пользу беднейшим людям континента", - пишет The Guardian. "Представители "Росатома", российской государственной корпорации, ответственной как за военное, так и за гражданское использование атомной энергии, в последние два года обратились к лидерам десятков африканских стран. Компания, которая строит реактор стоимостью 29 млрд долларов в Египте, заключила соглашения с Угандой, Руандой, Ганой, Южной Африкой и другими странами, - перечисляет газета. - Нигерия заключила сделку с "Росатомом" о строительстве ядерного реактора, и менее масштабные соглашения о сотрудничестве были подписаны с Суданом, Эфиопией и Республикой Конго. Россия также открыла представительства по продвижению ядерной энергетики в Замбии с хорошо финансируемыми пропагандистскими кампаниями, призванными вызвать энтузиазм. (...) Типичный пакет, предлагаемый стране, заинтересованной в ядерной энергетике, включает щедрые кредиты и долгосрочные контракты на поставку. Так, Россия одолжила Египту 85% стоимости строительства ее ядерного реактора. "Росатом" обучает местных специалистов по ядерной физике и энергетике в нескольких африканских странах и проводит стипендиальную программу в Кении". "Росатом" входит в число международных групп, занимающихся экспортом легководных технологий, которые, как правило, считаются одними из самых безопасных, и строит легководный реактор стоимостью 13 млрд долларов в Бангладеш. Но такие реакторы обычно вырабатывают более 1000 мегаватт, и очень немногие страны Африки к югу от Сахары имеют возможность распределять такое количество энергии. В отрасли действует общее правило, согласно которому один объект не должен обеспечивать более 10% всей мощности страны. Эту рекомендацию выполняют только Нигерия и Южная Африка", - отмечается в статье. "Сторонники ядерной энергетики утверждают, что длительные сроки строительства ядерных реакторов позволят более бедным странам развить свою инфраструктуру, - пишет The Guardian. - Но Невин Шеперс, эксперт по ядерным вопросам из Международного института стратегических исследований в Лондоне, говорит, что легководная технология не подходит многим африканским странам". "С экономической точки зрения, менее крупным странам, которым предстоит долгий путь развития их сетей, было бы лучше нацеливаться на что-то вроде меньших модульных реакторов", - сказала она. Технология более дешевых реакторов, которые будут вырабатывать около 300 МВт, разрабатывается в России, Китае и США, сообщается в статье. "Несмотря на недостатки сетевой инфраструктуры в Африке, последнее поколение испытанных и испытанных "больших" [реакторов] по-прежнему оказывается явным победителем в большинстве регионов с точки зрения стоимости электроэнергии", - говорится в заявлении "Росатома". (...) "Другая проблема заключается в том, что дорогие проекты, предпочитаемые "Росатомом", не пойдут на пользу беднейшим слоям населения Африки. В большинстве стран энергия вырабатывается на крупных централизованных станциях и распределяется по национальной сети - модель, которая укрепится в Африке с помощью ядерной энергетики. "Доступ к энергии является одним из основных прав человека и необходим для достойной жизни. Большинство из тех, кому отказано в этом праве, проживают в Африке, - заявила международная сеть экологических организаций "Друзья Земли". - Однако распространение в Африке ядерной энергетики, преследующей цели экономической выгоды, только усугубит проблему". "По мнению этой экологической неправительственной организации, ответом на энергетические потребности Африки стала бы "эффективная технология, удовлетворяющая повседневные потребности людей, находящаяся в руках общин и муниципалитетов и контролирующаяся демократическим путем". Организация добавила, что только небольшие и взаимосвязанные сети, управляемые демократическим путем, могут обеспечить энергетический суверенитет для африканского народа", - говорится в статье. "Росатом" обвинил "Друзей Земли" и другие НПО в "жесткой антиядерной активности... основанной на позиции, хорошо известной тем, что она полностью предвзята и пронизана фактическими ошибками". По заявлению "Росатома", его приоритетом является "устойчивое развитие", и что ядерная энергия "по сути своей неуязвима для любых форм политических манипуляций". "Эксперты отметили, что ни один ядерный проект не завершен, и в разработке находятся только два контракта - в Египте и Нигерии. "Завершение этих проектов далеко в будущем, но Россия и "Росатом" активно обихаживают африканские государства, - указала Шеперс. - Для них это очень выгодно, [потому что это] создает рабочие места в стране и способствует многолетним отношениям". "Продажа ядерных технологий является частью усилий России по наращиванию влияния, мощи и торговли по всей Африке, со все более активной вовлеченностью в страны по всему континенту. (... ) Многие африканские страны, подписавшие коммерческие соглашения, подобные тем, к которым стремится "Росатом", управляются движениями или отдельными лицами, которые имеют давние отношения с Россией или - чаще - с СССР", - пишет газета, приводя в пример Анголу, президент которой Жоау Лоуренсу учился в Москве в 1978-1982 годах: "Ангола была полем битвы холодной войны, и СССР поддерживал Народное движение за освобождение Анголы, которая до сих пор является правящей партией". "Алекс Вайнс, глава африканской программы в Chatham House, говорит, что в последние пару лет четкой стратегией Москвы была "реактивация старых советских сетей". "В некоторых местах прошлая история может сыграть очень позитивную роль", - считает он. "Русские не могут выписывать большие чеки, но они овладели искусством того, как сделать себя действительно популярными хотя и среди некоторых из худших лидеров в Африке. Им тоже нужны эти связи. Чем больше сил они смогут столкнуть друг с другом, тем лучше", - отметил Патрик Смит, редактор исследовательского бюллетеня Africa Confidential. "У этой кампании были и неудачи. Сделка в Южной Африке пошла не так, когда в прошлом году в связи с обвинениями в коррупции был отстранен от власти Джейкоб Зума. Фурор вокруг контракта на 75 млрд долларов на строительство электростанций с комбинированной мощностью 9,6 гигаватт сильно подорвал имидж России", - указывает издание. "Южная Африка была очень хорошим примером того, как [русские] переоценили свои возможности и неправильно поняли местные настроения. Это отбросило их там на годы назад", - полагает сказала Наталья Бугаева из Института изучения войны в Вашингтоне. - Часть их возможностей заключается в том, что они могут поддерживать режим при относительно небольших обязательствах. Я не думаю, что общее благополучие африканских государств является движущей силой российской кампании, будь то в ядерной сфере или где-то еще". Источник: The Guardian



