Иран перед лицом первой волны #MeToo

"С середины августа иранцы - мужчины и женщины - берут в руки клавиатуру компьютера, чтобы изобличить виновных в сексуальном насилии. Произошел первый арест", - пишет Le Figaro.

"(...) Волна разоблачений в социальных сетях потрясла Иран с середины августа и, прежде всего, она навела ужас на мир искусства и образования. "Я парень, у меня не так много подписчиков, я знаю, что мой голос не будет услышан, но каждый раз, когда рассказывают о каком-то изнасиловании, я вздрагиваю, вспоминая, что случилось со мной, когда я был ребенком. Я хочу говорить об учителе религии, который меня изнасиловал", - рассказывает один пользователь в длинной ветке Twitter, по данным RFI.

"(...) Такое невиданное движение, подобное #MeToo, возникло не случайно. Несколько недель назад одна молодая женщина нарушила свое многолетнее молчание, рассказав трем подругам об изнасиловании, случившемся с ней в 2017 году в Тегеране. В то время она выпила немного вина у человека по имени К.А., бывшего владельца книжного магазина в Тегеране, на следующий день она проснулась обнаженной в его постели и не помнила, что произошло. Мужчина подтверждает, что занимался с ней сексом, хотя в начале вечера девушка четко сказала ему, что она этого не хочет", - говорится в статье.

"У подруг молодой женщины не было сомнений: бывший книготорговец подмешал в напиток наркотики. "Мы сразу проявили солидарность и решили что-то сделать", - объясняет изданию Le Figaro подруга жертвы под псевдонимом Нушин. "Итак, я написала текст, рассказав о том, что произошло, не называя имени нашей подруги, а просто упомянув инициалы обидчика. Мы вчетвером разместили текст в наших аккаунтах в Instagram". Число перепостов стало нарастать, как снежный ком. "Наши посты повсюду подхватывались. Очень быстро мы собрали много подобных свидетельств. Мы пришли к выводу, что насильник нашей подруги проделал то же самое со многими другими девушками, по крайней мере, так было с 2010 года", - продолжает Нушин.

"Это дело сразу заинтересовало полицию, которая 22 августа объявила о начале расследования и теперь просит всех заявителей связаться с ней, при этом уверяя, что их личность не будет раскрыта. Через три дня предполагаемый насильник был арестован. Это побудило многих пользователей интернета осмелиться публично говорить о сексуальных домогательствах, жертвами которых стали они сами. (...) С тех пор список обвиняемых продолжал расти. Там фигурируют несколько известных деятелей культуры страны", - указывает автор статьи.

"(...) Однако в Исламской Республике Иран доказать факт изнасилования - задача не из простых. Birdarzani, феминистская группа, которая занимается просвещением иранцев о гендерном равенстве и правах женщин, в своей длинной статье описывает трудности, с которыми сталкиваются жертвы при подаче жалоб. Объясняется это иранскими законами, которые в основном дискриминируют женщин, - пишет Le Figaro. "Женщины, подвергшиеся нападению со стороны К.А., заявляют, что они не осмеливались обращаться в юридические учреждения, потому что они пришли к мужчине по собственной воле и пили алкоголь", - уточняет группа, цитируемая RFI.

"И тому есть причина: в Иране по-прежнему запрещено употребление алкоголя, а секс до брака карается 99 ударами плетью. "Как в этом случае изобличать, не признаваясь в употреблении алкоголя?" - задумываются некоторые. Сюда следует добавить тот факт, что осужденным за изнасилование грозит смертная казнь, что увеличивает бремя ответственности, нависающее над жертвой", - резюмирует Сеголен Форгар.