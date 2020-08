28 августа 2020 г. Надя Толоконникова | The New York Times Я активистка из России. Я не могу поверить, во что превратилась моя жизнь "К настоящему времени вы, вероятно, уже слышали новость о том, что Алексей Навальный, еще один ведущий критик президента России Владимира Путина, похоже, был отравлен. Это должно казаться столь ужасным, но в то же время, возможно, столь похожим на то, что происходит "там", в России, в Белоруссии, в авторитарных государствах", - пишет на страницах The New York Times Надя Толоконникова, активистка и основательница группы Pussy Riot. "При ближайшем рассмотрении все гораздо ужаснее. Иногда мне трудно поверить, что это моя жизнь. Я знала слишком многих, кого атаковали таким же образом, как, похоже, и моего друга Алексея. Это представляется ужасным проявлением дежавю, но меньше двух лет назад мы вместе с теми же активистами работали над тем, чтобы организовать такой же рейс в ту же больницу в Германии для эвакуации и лечения отца моего ребенка Петра, когда тот был без сознания после отравления", - напоминает автор публикации. Толоконникова напоминает: "Трое друзей-диссидентов, которых я знала лично, были убиты (Борис Немцов, Анастасия Бабурова, Станислав Маркелов), а двое были избиты почти до смерти (Михаил Бекетов и Олег Кашин)". "Меня саму отправили в тюрьму на два года только за то, что спела песню, - уверяет она, - и многие, многие активисты в моей стране были приговорены к большему сроку и их постигла гораздо худшая участь. Это реальность, в которой я живу изо дня в день, в которой мы в России и мои друзья в Белоруссии живем изо дня в день. Ты учишься жить с этим, бороться с этим, как можешь, справляться с этим, как можешь, но это становится твоей жизнью". (...) "Многие россияне устали от обращенной в прошлое, постимперской, репрессивной политики в стиле холодной войны и готовы стать прогрессивной страной, ориентированной на создание инфраструктуры, улучшение школ и здравоохранения. После выборов 2018 года популярность Путина снижается, достигнув рекордно низкого уровня в 59% в мае, - пишет Толоконникова. - Наш президент лишь недавно изменил закон, чтобы он мог оставаться у власти до 2036 года, но его программа репрессий не начиналась так демонстративно. Такие вещи происходят по частям, по крупицам, мелкими шажками. И каждый из них сначала может казаться даже относительно мягким, возможно, плохим, но не фатальным. Вы сердитесь, возможно, открыто высказываетесь, но продолжаете жить своей жизнью. Обещание нашей демократии было расколото на части, одна за другой: назначены коррумпированные приспешники, изданы президентские указы, предприняты действия, утверждены законы, сфальсифицированы голоса. Это происходит медленно, с перерывами; иногда мы и не видели, насколько неуклонно. Автократия подкралась незаметно". Источник: The New York Times