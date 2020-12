28 декабря 2020 г. Энн Симмонз | The Wall Street Journal После знаменательного 2020 года Путин вступает в Новый год сильным, как и прежде "В течение 2020 года президент России Владимир Путин предпринял жесткие шаги, чтобы закрепить свою власть в стране и продлить свои почти два десятилетия у власти - шаги, которые, вероятно, являются предвестником следующего года, когда кремлевский лидер может подавить оставшуюся внутреннюю оппозицию и усилить влияние России за границей", - пишет The Wall Street Journal. "Одобренная летом противоречивая поправка к Конституции позволяет Путину потенциально оставаться у власти до 2036 года. Ранее в этом месяце президент России подписал закон, расширяющий иммунитет бывших президентов от судебного преследования и позволяющий бывшим кремлевским лидерам становиться пожизненными сенаторами в российском парламенте, когда они покидают пост, - напоминает издание. - Он поддержал более строгие ограничения в интернете и усложнил проведение политических протестов. В пятницу российские законодатели одобрили поддержанный Кремлем законопроект, согласно которому лица и организации, ведущие политическую деятельность и получающих средства из-за границы, будут признаваться "иностранными агентами", что подвергнет их большим ограничениям". "Даже на фоне того, что Путин держит россиян в неведении о своих планах на конец его текущего срока в 2024 году, эти шаги демонстрируют, что Кремль готовится защищать себя от угроз для своей власти, говорят аналитики. "Путин входит в следующий год как жестокий, а не великодушный, автократ, готовый изолировать Россию в еще большей степени, - считает Андрей Колесников, эксперт по внутренней политике России в Московском центре Карнеги. - И чем больше вызовов его режиму, тем он жестче и "сувереннее". Нет никаких признаков даже символической либерализации". "Принятие в июле изменений в Конституцию страны 1990-х годов ознаменовало поворотный момент для российского лидера. Это отражает убеждение в Кремле, что Путин пользуется поддержкой населения в отношении расширения его власти, несмотря на опросы, показывающие снижение энтузиазма по поводу его руководства, говорит Татьяна Становая, основатель независимой фирмы политического анализа R.Politik". "Он, наконец может осуществить свою мечту о создании настоящего путинского режима со своей собственной конституцией и системой", - указывает она. "Даже в то время, когда Путин предпринимал действия по укреплению своей власти в этом году, инакомыслие закипало. Массовые протесты в дальневосточном Хабаровске в июле по поводу ареста популярного губернатора региона быстро превратились в выражение растущего недовольства снижением доходов, некачественными государственными услугами, включая здравоохранение, на фоне того, как по стране ударил коронавирус, и правлением Путина", - говорится в статье. (...) "Путин пересидел демонстрантов, и толпы рассеялись. Но этот гнев отражает раскол между Кремлем и простыми россиянами. "Разрыв между Кремлем и обществом увеличивается", - отмечает Колесников. Издание напоминает о том, что "самый известный российский оппозиционный лидер Алексей Навальный (...) подвергся воздействию нервно-паралитического агента "Новичок" - вещества, к которому, по словам аналитиков и сотрудников разведки, могли иметь доступ только государственные игроки", но " Москва свою причастность отрицает" (...). "Что я вижу, так это то, что режим утратил какую бы то ни было способность идти на компромисс, терпеть любую критику, и он утратил способность справляться с любыми политическими рисками мирным путем, - говорит Становая. - Единственный способ, которым он умеет себя вести - это использовать репрессии". "В наступающем году Кремль может еще больше застращать системную оппозицию России или оппозиционные группы и политические партии, которые правительство терпит, - предполагает газета. - Между тем, оппозиционные группы, подобные той, что возглавляет Навальный, будут подавлены или, возможно, уничтожены, считают аналитики. (...)" The Wall Street Journal напоминает, что "на мировой арене в этом году Путин оказал политическую поддержку осаждаемому президенту Белоруссии Александру Лукашенко (...), а также (...) содействовал заключению мирного соглашения в ноябре между Арменией и Азербайджаном по поводу оспариваемой территории Нагорного Карабаха. (...) Россия заключила сделки по продаже своей вакцины против коронавируса "Спутник V" другим странам, что, по мнению аналитиков, может позволить Москве оказывать "мягкую силу" на принимающие страны, особенно в Южной Америке и на Ближнем Востоке". "В следующем году Путин может потребовать отдачи за помощь, которую он оказал, не исключают аналитики. Он, вероятно, потребует, чтобы Лукашенко уступил давним усилиям Кремля, нацеленным на то, чтобы более плотно втянуть своего меньшего соседа на свою орбиту. Правительства Армении и Азербайджана, вероятно, будут более почтительны к России, поскольку они зависят от Путина в том, чтобы предотвратить возобновление боевых действий на Южном Кавказе", - говорится в статье. "Напряженность этого года в отношениях с Западом, вероятно, сохранится, особенно с приходом администрации Байдена (...), - пишет издание. - Но антагонизм по отношению к Западу может сработать в пользу Путину внутри страны, полагают его сторонники. Считается, что "если бы Путин был плох для России, на него бы так не нападали", замечает прокремлевский директор Института политических исследований в Москве Сергей Марков. "Чем сильнее бушует враг, тем дальше мы идем по пути к светлому будущему. Для Путина здесь нет ничего особенного. [Это] естественный процесс нападок на успешного президента России". В написании статьи приняла участие Нонна Фоменко Источник: The Wall Street Journal