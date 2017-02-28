Израиль предлагает Саудовской Аравии альянс для противодействия Ирану

Как заявил в интервью Die Welt министр обороны Израиля Авигдор Либерман, режим в Тегеране представляет собой самую серьезную опасность для еврейского государства.

Израиль предлагает Саудовской Аравии создание альянса на Ближнем Востоке по примеру НАТО. "Пришло время объединить все умеренные силы для противодействия террору", - сказал в интервью израильский министр.

По словам Либермана, умеренные суннитские государства поняли, что "самую серьезную угрозу представляет не Израиль, сионизм или евреи, а Иран". К умеренным государствам министр причислил страны Залива, в первую очередь Саудовскую Аравию.

"Когда существует настоящая коалиция, приходится придерживаться настоящих обязательств, - заявил министр обороны. - Взгляните на НАТО. Альянс базируется на том принципе, что каждая страна готова защищать остальные и ей самой гарантирована такая защита".

Израиль, подчеркивает Либерман, "сильная страна, и мы в состоянии защитить сами себя. Я думаю, что умеренные арабские государства больше нуждаются в Израиле для выживания, чем Израиль в них". По словам министра, Израиль мог бы помочь арабским странам с технологиями - "у них нет аналогичных нашим мощностей: ни в области борьбы с терроризмом, ни в военном плане, ни в области научных исследований".

В интервью Die Welt израильский министр подверг критике европейскую ближневосточную политику, назвав ее "контрпродуктивной". По его словам, европейцы слишком очевидно встали в конфликте на сторону палестинцев. Лучший вклад, который Европа могла бы внести в разрешение конфликта, - "забыть о Ближнем Востоке", заявил он. Тем более, что все попытки основать в регионе "искусственные демократии" окончились провалом.

Либерман подверг критике пять из шести государств, участвовавших в реализации ядерной сделки с Ираном, в том числе и Германию. США, которые участвовали в подготовке сделки, под горячую руку Либермана не попали, отмечают журналисты. Новый президент США Дональд Трамп неоднократно критически высказывался по поводу соглашения с Тегераном.