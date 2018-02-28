Как Россия испытывает в Сирии новое вооружение

Россия говорит о прекращении огня в Сирии - и использует войну для апробации своих новых систем вооружений. Недавний пример - бомбардировщики Су-57, сообщает Tagesspiegel.

Вопреки введенному режиму прекращения огня в Восточной Гуте, предусматривающему "пять часов мира ежедневно", во вторник перемирия в занятом повстанцами регионе не наблюдалось, пишет автор публикации Франк Герольд. "Россия обвиняет в этом повстанцев: они якобы обстреливают гуманитарный коридор ракетами. (...) При этом, по словам представителя Красного Креста, пока сторонами конфликта не было дано зеленого света, который означал бы безопасную доставку гуманитарных грузов. Повстанцы, со своей стороны, все обвинения в свой адрес опровергают и указывают на то, что Восточная Гута продолжает подвергаться авиаударам", - сообщает издание.

"Сирия, по всей видимости, превратилась в важный испытательный полигон для новейших российских систем вооружений", - говорится в статье. Летом прошлого года замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял об испытании 600 образцов российской военной техники.

"В начале февраля израильские спецслужбы опубликовали снимки со спутника, на которых видны российские бомбардировщики Су-57 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Речь идет о прототипе - серийное производство Су-57 начнется в будущем году. По сообщениям Минобороны, в Сирии не запланировано участия бомбардировщика в военных действиях. Однако это не исключает проведения испытаний боевого самолета в "условиях, близких к боевым" - что конкретно это означает, Москва не прокомментировала, отмечает журналист.

Ссылаясь на российское издание "Коммерсант", Герольд пишет о том, что Су-57 "получает в Сирии свое боевое крещение". Появились сообщения о том, что главнокомандующий российскими ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин может вновь возглавить группировку российских Вооруженных сил в Сирии. Минобороны данную информацию опровергло.

"Слухи поползли после того, как в начале февраля в провинции Идлиб был сбит российский Су-25 (...). Пилот Роман Филипов подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам. Вокруг гибели российского пилота был инсценирован настоящий культ, - отмечает автор статьи. - Посмертно ему было присуждено звание Героя России, его похороны в Воронеже стали мероприятием государственного значения, в социальных сетях майора сравнивались с героями Великой Отечественной войны".

Останавливаясь на разгоревшейся в российских СМИ шумихе вокруг присутствия в Сирии российских наемников, Франк Герольд пишет о том, что согласно действующему российскому законодательству "наемникам грозит до трех лет лишения свободы". Глава российского МИДа Сергей Лавров выступил с инициативой законопроекта по легализации частных армий и групп, куда входят солдаты-наемники. "В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования в правительстве. Изначально предполагалось, что закон будет внесен в парламент в конце февраля - начале марта. Однако пока из-за споров между силовыми ведомствами дело не движется с мертвой точки. По слухам, лицензии должно будет выдавать Минобороны. Однако на эту роль претендуют и спецслужбы, которым подчиняются военные спецподразделения", - сообщает автор.

Как пишет "Новая газета", Россия могла бы предложить "рынку военных услуг" от 100 до 150 тыс. профессиональных наемников. И речь идет не только о группе Вагнера, но и о десятке других компаний, таких, как "Антитеррор" или Tiger Top Rent Security. Новый закон откроет им доступ к российскому оружейному рынку - наряду с армией частные военные компании смогут работать напрямую с российским ВПК.