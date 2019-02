28 февраля 2019 г. Хенри Олсен | The Washington Post В показаниях Майкла Коэна было много политического дыма, но никакого огня, который мог бы повлечь импичмент "Показания бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна перед Комитетом палаты представителей по надзору в среду были взрывными и жесткими. Однако вердикт, тем не менее, ясен: много политического дыма, но мало огня, который мог бы повлечь за собой импичмент", - пишет обозреватель The Washington Post Хенри Олсен. "Утверждения Коэна распадаются на три группы, - поясняет автор публикации. - 1) Президент Трамп - нечестный человек, патологический лгун и расист; 2) Он напрямую использовал личные, корпоративные и благотворительные фонды, чтобы заставить замолчать порнозвезд; 3) Он заранее знал о том, что Wikileaks обнародует взломанную хакерами электронную переписку Хиллари Клинтон о вопросах предвыборной кампании, и продолжал переговоры о реализации проекта в Москве во время своей президентской кампании, хотя тот настаивает, что это не так". "Первый набор утверждений добавляет непристойных, но недоступных для проверки дров в костер, который горит на протяжении всей политической карьеры Трампа. Ничего из этого не будет иметь значения ни для сторонников Трампа, ни для тех, кто находится посередине и давно решил, что иные вопросы, такие как политика и его действия в качестве президента, играют более важную роль", - пишет журналист. "Второй набор утверждений вызывает больше беспокойства и может обещать президенту юридические неприятности. Хотя конкретные нарушения, связанные с финансированием кампании, в которых признал свою вину Коэн, оказалось сложно подтвердить в процессе расследования , это не означает, что обвинения не будут предъявлены. Нецелевое использование благотворительных фондов, если оно действительно имело место, также является потенциальным нарушением законов штата. (...) Тем не менее, ни одно из утверждений не приведет к отстранению Трампа от власти путем импичмента. (...) На данный момент однозначное большинство американцев, которое обязательно включает миллионы человек, голосовавших за демократов на промежуточных выборах, выступают против импичмента. Ничто из того, что мы услышали в среду, не изменит настрой этих людей, и поэтому нет шанса на то, что республиканцы в Сенате проголосуют за признание вины по каким-либо статьям импичмента на основании этих утверждений", - говорится в статье. Последний блок утверждений связан с Россией, "и здесь показания Коэна на самом деле оказывают помощь Трампу", пишет Олсен. "Коэна отдельно спросили, действовал ли (экс-советник избирательного штаба Трампа) Роджер Стоун по указанию кампании Трампа в общении с Wikileaks. Коэн ответил, что это не так, и что он действовал как "свободный агент", отмечает он. "Связка Стоун-Wikileaks до сих пор являлась самым прямым и важным свидетельством сговора. Если Коэну можно верить, Стоун все время действовал самостоятельно. Это полностью оправдывает Трампа и его кампанию в этом конкретном случае" , - полагает обозреватель. "Коэн сделал два других заявления, которые могут освободить Трампа от обвинений в сговоре. Он сообщил (...),что не располагает сведениями о том, что Трамп сигнализировал России, что хотел бы, чтобы электронные письма были обнародованы. Он также сказал, что не может ответить на какие-либо предположения, что Трамп был в сговоре с Россией: "Я не был частью кампании. Я не знаю, какие другие разговоры вел Трамп с другими людьми", - заявил он. (...) Под давлением демократов комитета Коэн сказал, что может поверить в то, что Трамп мог состоять в сговоре с Россией из-за его огромного желания победить на выборах любой ценой. Однако до этого Коэн дал ясно понять, что Трамп никогда не ожидал, что выиграет, и что он думал о всем этом предприятии как о чисто маркетинговой кампании", - отмечается в публикации. "Республиканцы не станут голосовать за отстранение президента от власти, пока не получает четких, убедительных доказательств того, что Трамп напрямую участвовал в чем-то настолько компрометирующем безопасность страны, что у них не будет другой альтернативы. Показания Коэна дают им прямо противоположное: свидетельства того, что Стоун не был агентом Трампа и что президент думал, что победа невозможна и поэтому продолжал заниматься сделкой в сфере недвижимости в Москве ради денег, а не ради Овального кабинета", - резюмирует автор. Источник: The Washington Post