28 февраля 2020 г. Анна Немцова | The Daily Beast Российские модели ведут репортаж в Instagram из китайской столицы коронавирусной эпидемии "Прежде, чем китайский город Ухань был закрыт в прошлом месяце и погрузился в трагический мрак, российское правительство пыталось убедить всех своих граждан, находящихся в этом эпицентре эпидемии коронавируса, уехать. Но не все к этому прислушались. Среди тех, кто решил остаться, было несколько российских моделей, которые приехали на работу в Ухань, крупный промышленный город, в августе прошлого года, - пишет Daily Beast. - Местные модельные агентства, с которыми они подписали контракты, закрылись в начале февраля, и работы для четырех девушек не осталось. (...) Как и сезон гриппа, сезон коронавируса пройдет, думали они. Теперь очевидно, что они принимали желаемое за действительное (...)". "Девушкам понравился Ухань, который построен на берегу реки Янцзы и усеян множеством небольших озер. В первые дни эпидемии скучающие модели позировали для фотографий на пустынных улицах. Иногда на своих селфи они были в прикольных футболках и черных медицинских масках. Фанаты Instagram находили их фото занятными. Все было весело, пока не стало слишком грустно. "Один день любуешься прекрасными видами у озера, в другие дни сидишь дома с закрытыми окнами и надеждами, что все это скоро прекратится", - говорится в одном из их постов в Instagram. Продолжали поступать новости о сотнях смертей". "Модели, которые выглядят так, как будто они прошли кастинг для своего рода реалити-шоу, собрались на мозговой штурм: Эви Гаврилиоти с волосами медового цвета; блондинка Таня, брюнетка Олеся и Надежда "Надя" Кочетова, которая иногда ходила с рыжими волосами, а иногда - с пшеничными. (...) Эви, Таня и Олеся предпочли остаться в Китае, а не возвращаться в холодную Россию. "По крайней мере, Китай - более развитая страна, - сказал Эви The Daily Beast в недавнем телефонном интервью. - Китайские врачи знают, как лечить коронавирус, поэтому мы подумали, что здесь лучше, чем на карантине в каком-нибудь советском санатории". У них также было (ошибочное) впечатление, сказала она, что "этот вирус в основном поражает азиатов, так что с нами должно быть все в порядке". "Ее друзья Таня и Олеся тоже обсудили ситуацию со своими родственниками, и также приняли решение подождать окончания эпидемии в Китае. А Надя, в свою очередь, решила воспользоваться одним из двух военных самолетов, отправленных в Ухань для эвакуации. (...) "Пока мы все не добрались до аэропорта, мы думали, что полетим в Московскую область, но потом оказалось, что мы летим в Тюмень, город в Сибири", - сказала Надя The Daily Beast. "128 россиян с эвакуационных рейсов, которые приземлились в Тюмени, были из 44 российских городов, но все они были обречены провести две недели за закрытыми дверями, ожидая результатов своих анализов. (...) Тюмень была выбрана для карантина возвратившихся из Уханя по особой причине, а не только из-за ее отдаленного расположения среди обширных нефтяных месторождений. Город является микрокосмом идеальной России президента Владимира Путина: комфортным, лояльным, милитаризованным и свободным от голосов, критикующих политику Кремля. Москва доверяет Тюмени и Тюмени демонстрируют порядок и верность Москве", - пишет автор публикации Анна Немцова. "(...) Тем временем друзья Нади, которые остались в Ухане, продолжают надеяться, что их жизнь снова станет нормальной, но эпидемия превратилась в гораздо более серьезную катастрофу, чем они ожидали. Спустя месяц после закрытия Уханя на улицах города по-прежнему нет людей. Эви, Олеся и Таня проводят свои дни, читая новости онлайн и занимаясь готовкой", - говорится в статье. "До недавнего времени мы могли делать покупки в местном супермаркете три раза в неделю, но сегодня наш охранник отказался нас выпускать, - рассказала Эви в интервью The Daily Beast в среду на прошлой неделе. - У нас есть немного курицы и яиц в холодильнике, но у нас заканчивается бутилированная вода". "Девушки не говорят по-китайски, но есть одно английское слово, которое они слышат каждый день: quarantine (карантин). Кто-то сказал им, что это должно означать в Китае: нарушители карантина, скрывающие свою историю передвижений, умышленно скрывающие или не сообщающие о своих симптомах, могут быть приговорены к 10 годам тюремного заключения. Иногда они слышат, что наказание может включать пожизненное заключение или смерть. Они в этом не уверены. Но они не искушают судьбу. Или китайское государство, - передает издание. - По вечерам модели могут видеть другой жилой дом - все окна освещены, никто не выходит на улицу. Рядом с их зданием есть школа; она закрыта, матери держат всех своих детей дома". "Их друзья из России отправляют им по электронной почте новости о людях, сражающихся по поводу лечения коронавируса в больницах Уханя, о том, как жертвами становятся медики, как больные падают замертво на улицах, как полиция вытаскивает людей с симптомами из их квартир. Но модели не видели ничего из этого хаоса", - пишет The Daily Beast. "Российское телевидение упомянуло их в передаче об эпидемии, но реакция была противоположной тому, что они ожидали. "Это был кошмар другого рода, - рассказала Эви. - Мы получили ужасные и полные ненависти комментарии в социальных сетях из России, люди желали, чтобы мы умерли, оскорбляли нас за то, что мы поехали работать в Китай, клеймили нас как "эскорт". "Полные ненависти комментарии в соцсетях, - отмечает газета, - получала и Надя в Сибири. Типичный тролль, "Войтенко1907", утверждал, что он взбешен тем, что модель содержится на деньги российских налогоплательщиков. (...) Надю отпустили из карантина на прошлой неделе, и ее агентство в Ростове-на-Дону, Gosh Models, с нетерпением ждет ее возвращения". "Мы растили Надежду в течение четырех лет, - сказала владелец агентства Юлия Васичкина. - Она талантливая и трудолюбивая модель с большим будущим". Фотографии Нади публиковались в нескольких журналах на юге России, и ее хорошо знают на подиумах Ростова. "Мы направляем наших моделей на работу за рубеж, - сказала Васичкина. - Надежда дважды ездила в Китай, и оба раза китайские агентства были довольны ее работой". "Олеся, Эви и Таня в Ухане, говорят, что они не впали в отчаяние. Их китайские друзья очень добры к ним, говорят они. Кто-то принес им воду в пятницу. "Мне нравится Китай и его люди, - сказал Эви. - Однажды я напишу о жизни во время коронавируса, как в "Дне сурка". Источник: The Daily Beast