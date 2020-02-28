Вопрос о том, существует ли мужской или женский мозг, не имеет смысла

"(...) Джина Риппон, профессор в области когнитивной нейровизуализации в Астонском университете в Бирмингеме (Великобритания) не выносит, когда ей говорят, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры. "И мужчины, и женщины с планеты Земля", - отвечает 70-летняя исследовательница, вызвавшая потрясение в научном сообществе своей книгой "Гендер и наш мозг", опубликованной в августе 2019 года издательством Pantheon Books" , - пишет Le Figaro.

"(...) Больше не имеет смысла задаваться вопросом, является ли мозг женским или мужским. Если посмотрите на все данные, собранные на примерах изучения тысяч мозгов, то получите вывод о том, что большая часть данных по представителям двух полов в значительной степени пересекается и совпадает", - утверждает Риппон.

"(...) Предубеждения сохраняются и сегодня. В своей книге я называю это "поиском разницы". Вот откуда все это началось. Разница всегда принималась как должное. Никто никогда не задумывался, действительно ли у мужчин и женщин разные мозги. Это считалось само собой разумеющимся. Поскольку женщины и мужчины занимали разные места в обществе, ученые, которые начали интересоваться мозгом, сразу же попытались показать, откуда взялась эта разница. Поставить под сомнение существующее положение вещей казалось немыслимым. Женщины считались низшими существами, и речь шла о том, чтобы найти способ продемонстрировать, что их мозг уступает мужскому", - указывает исследовательница в интервью Le Figaro.

"(...) Некоторые женщины сами утверждают, что у них более эмпатическое мышление или что они лучше одарены в плане создания социальных связей. И они пытаются убедить все эти "скучные" и "не женские" предприятия в том, что им нужны более сопереживающие сотрудники. Но знаете, если вы просто являетесь женщиной, то это не означает автоматически, что вы проявляете больше эмпатии и чуткости", - подчеркивает собеседница издания.

"(...) Когда, например, мы рассматриваем патологии нашего общества, такие как депрессивные эпизоды или расстройства пищевого поведения, а также уровень самоубийств среди молодежи, мы обнаруживаем, что созданные нами универсальные стереотипы не так хорошо срабатывают для всех людей. Когда вы перестанете задаваться вопросом, существует ли мужской и женский мозг, вы сможете начать изучать влияние, которое общество оказывает на развивающийся мозг. Потому что именно в этом кроется причина всех предполагаемых нами различий", - рассуждает эксперт.

"(...) Маленькие мальчики и девочки играют в разные игры, и было доказано, что это оказывает огромное влияние, мы смогли отследить его с течением времени. Я думаю, что в XXI веке индустрия игрушек гораздо более гендерная, чем раньше. У детей, которые играют в конструктор Lego, развиваются пространственные навыки, которые могут привести их к научным исследованиям и профессиям, связанным с наукой. Когда мы обнаруживаем различия между полами с точки зрения пространственных способностей, необходимо задать вопрос: какой тип обучения получили люди, за которыми мы наблюдаем в данной области? Если вы сосредоточитесь на этом вопросе, то обнаружите, что различия между полами исчезают", - анализирует Риппон.

"(...) Мозг действительно проницаем и податлив. Поведение имеет большое значение, и оно закладывает очень прочную основу. Если вы изначально относитесь к мальчикам и девочкам по-разному, то результат окажется весьма предсказуемым. На мой взгляд, дети являются "фантастическими гендерными детективами". Они спрашивают себя, чего от них ждут как от мальчика или девочки. И стараются изо всех сил принадлежать к той группе, которая была им предписана. Раз маленькие девочки должны быть аккуратными и осторожными, а маленькие мальчики жесткими и смелыми, то они сделают все, лишь бы подпасть под эту категорию", - указывает собеседница издания.