Анти-Грета: молодую блогершу Наоми Зайбт, близкую к немецким правым, продвигают как альтернативу Грете Тунберг

"(...) Десятки статей за несколько дней, появившиеся в конце февраля, возвели молодую немецкую YouTube-блогершу Наоми Зайбт в ранг "анти-Греты" Тунберг после того, как вышла статья в The Washington Post, объявившая о том, что девушку взял на постоянную работу влиятельный американский аналитический центр Heartland Institute, который стоит на климатоскептической позиции", - пишет журналист Le Monde Дамьен Лелу.

"Правда, за исключением юного личика, 19-летняя Наоми Зайбт имеет мало общего с Гретой Тунберг или даже с "анти-Гретой". Во-первых, потому что до того, как она стала фигурировать в мировой прессе, девушка была вообще неизвестна широкой публике, даже в Германии. А ее канал на YouTube, имеющий 58 тыс. подписчиков и менее 100 тыс. просмотров у большинства ее роликов, был весьма далек от успеха у широкой аудитории", - говорится в статье.

"А главное, если Грета Тунберг сделала борьбу против глобального потепления единственной темой для своей мобилизации, то Наоми Зайбт до своего поступления на работу в Heartland Institute не слишком интересовалась проблемами окружающей среды", - указывает автор публикации.

"Зайбт регулярно объясняет, что предметом ее интереса является скорее свобода слова. Ее самый большой страх состоит в том, что Германия (снова) станет "коммунистической диктатурой", как она поведала в своем первом официальном видео, выпущенном чуть менее года назад", - поясняет журналист.

"Из двадцати видео, опубликованных на ее канале до начала февраля, только два посвящены глобальному потеплению. Другие в основном развивают классические темы немецких правых, причем ее позиции часто близки к позициям партии "Альтертава для Германии", какую-либо близость к которой девушка периодически отрицает, несмотря на свое участие как минимум в одном мероприятии, организованном этой партией", - говорится в статье.

"(...) Она также опубликовала видео "в знак уважения к жертвам Джеффри Эпштейна", где рассматриваются основные коды трактовки этого вопроса с точки зрения крайне правых американских партий и особенно подчеркивается близость бывшего финансиста к супругам Клинтон, но ни слова не говорится о тех отношениях, которые тот также поддерживал с Дональдом Трампом", - пишет Le Monde.

"Однако ее излюбленной темой остается "манипулирование со стороны средств массовой информации", которые она осуждает за преднамеренный обман широкой публики. Более того, именно эти СМИ она обвиняет в том, что они инициировали сравнение между ней и Гретой Тунберг", - отмечает Лелу.

"(...) Между тем, именно Heartland Institute не скрывает своего намерения сделать Зайбт "анти-Гретой" мирового масштаба. Организация уже объявила об участии блогерши в следующей Консервативной политической конференции (CPAC), ежегодного большого собрания американских правых, где она выступит с речью о "климатической панике", - комментирует автор статьи.

"Наоми Зайбт [присоединилась к Heartland Institute и] будет работать над тем, чтобы донести реалистичное послание об изменении климата до своего поколения в Европе и Соединенных Штатах; это поколение всю свою жизнь терзается из-за беспочвенных предсказаний о катастрофах", - поясняет аналитический центр в своем коммюнике.

"Наоми Зайбт отрицает то, что она является "марионеткой", которую использует в своих целях Heartland Institute; последние два ее ролика нацелены на СМИ, которые она обвиняет в том, что те шпионят за ней и распространяет о ней всякие лживые измышления. Название ее последнего ролика "Как вы смеете?" содержит отсылку к знаменитой речи Греты Тунберг", - резюмирует Дамьен Лелу.