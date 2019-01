28 января 2019 г. Хелен Дэвидсон | The Guardian Британец и его семья, скрывавшиеся в Австралии от угроз из России, просят предоставить им убежище "Британец, который обнародовал финансовую информацию об одном из самых влиятельных российских политиков, просит правительство Австралии разрешить его семье проживать в стране несмотря на то, что им было отказано в предоставлении убежища", - сообщила в выходные британская газета The Guardian. "В 2014 году Николас Страйд предоставил СМИ секретные документы о финансовых делах бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова, когда Страйд работал на него по контракту, - сообщает издание. - По словам Страйд, в 2010 году он бежал в Соединенное Королевство вместе со своей женой, гражданкой России, и их двумя детьми после того, как им якобы угрожали и велели не покидать Россию. Опасаясь, что Соединенное Королевство находится недостаточно далеко, семья перебралась в Австралию, и, по их словам, они прожили годы без удобств в удаленном районе Кимберли на самом севере Западной Австралии". На протяжении нескольких лет семья жила, фактически скрываясь, опасаясь разделения, и ни один из детей не имел возможности ходить в школу, добавляет издание. "Мы переезжали без остановки, пока не доехали до Брума (город в Австралии - Прим. ред.). Скоро мы нашли там безопасное место для жизни, где одна добрая семья позаботилась о нас, - писала в 2017 году дочь Страйда Аня в письме, которое Страйд передал The Guardian. - На протяжении двух лет мы жили так изолировано от остального мира, что я забыла, как общаться". "Страйд недавно разрешил журналисту Майклу Вейссу обнародовать его имя как человека, ставшего источником для написания серии статей в журнале Foreign Policy об использовании Шуваловым офшорных счетов и налоговых гаваней. Вейсс писал, что Шувалов, один из самых богатых чиновников России, нажил состояние в 220 млн долларов, и что он предположительно активно использовал офшорные схемы и ныне нефункционирующий банк в Киргизии", - сообщается в статье. Как пишет The Guardian, в интервью изданию New Times в 2014 году "Шувалов выступил с отрицанием каких-либо нарушений. Он заявил, что полностью исполняет российские законы и что его зарубежными активами управляет аналог blind trust - "слепого траста". В 1990-е он работал в частном бизнесе, добавил он". "Вейсс обнародовал имя Страйда в попытке найти помощь для человека, который в прошлом стал его источником", - передает газета. Страйд и его семья подали прошение о предоставлении им убежища, однако им отказали. В решении Суда по делам беженцев, с которым ознакомилась австралийская версия газеты The Guardian Australia, суд признал, что опасения семьи реальны, однако постановил, что защита им не может быть предоставлена". "... хотя утверждения истца относятся к крайне влиятельной политической фигуре в Российской Федерации, характер претензий к нему не является политическим по характеру, - говорится в решении. Как сообщил Страйд The Guardian, у него нет иллюзий относительно своей безопасности, если он вернется в Соединенное Королевство. В то же время его семье казалось, что Австралия находится достаточно далеко, "вне досягаемости" для российского возмездия. "Оценивая дело Страйд, австралийский суд пришел к выводу, что Соединенное Королевство соответствует международным стандартам защиты и предпринимает разумные меры для защиты граждан. Суд заявил, что он не считает, что жене Страйда Людмиле Ковалевой грозит реальная опасность преследования - как ее определяет Конвенция ООН о статусе беженцев - если ее отправят назад в Россию". "По словам Страйда, его семья исчерпала все легальные варианты и обращалась к одному министру по вопросам иммиграции за другим с просьбой о вмешательстве в их дело с тем, чтобы помешать депортации его и его детей в Соединенное Королевство, а его жены - в Россию". Газета передает, что к настоящему моменту Страйд и его жена расстались, а он и его сын с тех пор перебрались в Юго-Восточную Азию, указывая, что они боятся, что Австралия депортирует сына в Соединенное Королевство. Они оба имеют краткосрочный запрет на въезд в Австралию за превышение срока пребывания в стране по переходным визам, действие которых истекло в сентябре. Аня Страйд до сих пор находится в Австралии. По словам Страйда, в данный момент он пытается получить вид на жительство в любой стране, чтобы семья могла воссоединиться. Газета сообщает, что он вновь запрашивает разрешение на жительство в Австралии или в другой стране, такой как Новая Зеландия или Канада. "Я хороший человек, и у меня великолепные дети. Я сделаю все, чтобы вернуть им назад жизнь. Они так много потеряли из-за меня", - сказал он. Многочисленные звонки пресс-секретарю Шувалова в пятницу остались без ответа, указывает The Guardian. Источник: The Guardian