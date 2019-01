28 января 2019 г. Иэн Тэлли и Сэмьюэл Рубенфелд | The Wall Street Journal США исключают "Русал" из санкционного списка "В воскресенье министерство финансов США исключило российскую алюминиевую компанию "Русал" из санкционного списка после того, как Олег Дерипаска, находящийся в черном списке миллиардер и близкий союзник президента России Владимира Путина, реализовал обещанный план отказаться от мажоритарной доли". Об этом сообщает The Wall Street Journal. "Этот вопрос превратился в политическую проблему на фоне обеспокоенности тем, что администрация Трампа делает поблажки России, однако многие бывшие чиновники министерства финансов и иные эксперты по санкциям заявили, что решение пойти на этот шаг было принято в рамках многолетней политики, согласно которой работает министерство. Исключение из списка, вероятнее всего, успокоит алюминиевые рынки, встревоженные перспективой того, что второй крупнейший производитель в мире может сократить поставки критически важного металла, особенно европейским компаниям, с которыми сотрудничает "Русал", - передает издание. "В рамках сделки министерство финансов договорилось с правлением холдинговой компании "Русала" En+ Group Plc о том, что доля акций Дерипаски будет уменьшена менее чем до 50% - такой порог обозначен в санкционных рекомендациях министерства. Еще одна фирма, контролируемая En+, энергетическая компания EuroSibEnergo, также в рамках сделки была исключена из черного списка. Ни одной из компаний не предъявлялись обвинения в действиях, которые могли бы повлечь за собой санкции, они попали под их действия из-за того, что они принадлежат Дерипаске", - отмечается в статье. "Однако сам Дерипаска остается под санкциями, - подчеркивает газета. - В апреле его имя было внесено в черный список в рамках более широкого пакета санкций, введенных в ответ на вмешательство России в выборы в США, кибератаки и иные провокации". "Согласно сделке, доля Дерипаски в En+ сокращается до 44,95% с 70%. Он имеет право голоса только по 35% акций. От En+ также требуется произвести замены в правлении на членов, одобренных министерством финансов США и допустить США к изучению внутренних документов компании, включая отчеты о прибыли и протоколы заседаний правления", - отмечает издание, добавляя, что после исключения из санкционного списка En+ и "Русал" объявили о нескольких изменениях в управлении и инвестициях. "В недавней статье в The New York Times поднимались вопросы касательно это сделки и цитировалось полное соглашение, в том числе утверждения, что Дерипаска сохранит контроль над компаниями, комбинируя свою долю с инвестициями, принадлежащими его союзникам, включая членов его семьи", - напоминает The Wall Street Journal. Однако пресс-секретарь министерства финансов заявил, что это утверждение - неправда (...). "Более того, в случаях, где может складываться впечатление, что акционер, возможно, не является независимым от Дерипаски, министерство финансов требует от этого акционера передать его право голоса независимой третьей стороне, - заявил он. - В крупной компании, акции которой котируются на бирже, именно через право голоса акционер осуществляет контроль и влияние". Источник: The Wall Street Journal