28 января 2020 г. Лиззи Серник | The Guardian Сила сексуального воздержания: "Отказ от секса стал большим облегчением" "В мире, где секс-партнера можно найти быстрее, чем вам доставят пиццу, заводить романтические связи еще никогда не было так просто. Тем не менее, несмотря на все эти свайпы вправо, удивительно большое количество людей вообще не занимаются сексом - не по религиозным соображениям или потому, что их не приглашают на свидания, а потому, что считают, что воздержание делает их счастливее. У некоторых никогда не было особого интереса к сексу, в то время как другие делают перерыв, чтобы решить личные проблемы, оправиться от опыта плохих отношений или изменить свой подход к отношениям", - пишет The Guardian. "Кэтрин Грей, автор книги "Неожиданная радость одиночества", отказалась от секса на год в 2014 году. "В возрасте от 16 до 34 лет я пробыла одна не более нескольких месяцев, - говорит она. - Я чувствовала себя неполноценной без кого-то другого рядом и постоянно жаждала одобрения. Я дошла до дна и чувствовала себя ужасно сокрушенной после распада отношений, продлившихся полгода, и поэтому я решила бросить секс и свидания на целый год". "Хотя удаление приложений для знакомств со смартфона было подобно "отказу от наркотиков", воздержание оказалось огромным облегчением. "Вместо того, чтобы делать то, что хотел мой парень, я обнаружила, что нравится именно мне, развивая любовь к йоге, фотографии и путешествиям. Я стала по-другому одеваться и больше не заботилась о том, чтобы привлекать мужчин. Я начала воспринимать себя как личность, а не как подружку или сексуальную игрушку". (...) "Комик Элеонора Конвей рассказывала людям, что ее тремя пороками были алкоголь, наркотики и мужчины. "У меня всегда была аддиктивная природа", - говорит она. В 2014 году она отказалась от первых двух пороков - "и мое алкогольное поведение перенеслось на Tinder". Женщине традиционной ориентации так легко ходить на свидания и находить случайный секс. (...) Однако со временем со всеми этими парами наступил перебор. "Свидания стали обузой, и любой секс, который у меня случался в результате, оказывался никудышным. Чем трезвее я становилась, тем сложнее было отдаваться случайным знакомствам. (...) "В 2018 году она объявила воздержание на срок 10 месяцев. "Удивительно, но это стало огромным облегчением. Я перестала воспринимать мужчин как секс-объекты, а женщин - как конкуренток". Конвей обнаружила, что ее платонические отношения с мужчинами и женщинами улучшились, и она смогла сосредоточиться на своей карьере. Сейчас она открыта для сексуальных отношений, но знает, что они начнутся, только если у нее возникнет настоящая связь с мужчиной", - говорится в статье. "Добровольное воздержание, как представляется, более распространено среди женщин, но и мужчины могут устать от случайного секса. Том отказался от секса 18 месяцев назад после того, как закончились его абьюзивные отношения, и он присоединился к Анонимным Алкоголикам для решения своей проблемы аддикции. "Я вел беспорядочную половую жизнь, когда пил, - говорит он. - Но я принял решение начать воздержание, чтобы содействовать своему выздоровлению". Вскоре он понял, что использовал случайный секс, чтобы маскировать свое одиночество. Воздержание дало ему возможность справиться с этими эмоциями и улучшить другие аспекты в своей жизни. (...) Хотя он признает, что иногда скучает по сексу, он считает, что не стоит рисковать своим вновь обретенным счастьем. "Я снова займусь сексом, только если буду знать, что эти отношения мне подходят. Некоторое время назад я несколько месяцев встречался кое с кем, но мы никогда не спали вместе. Хорошо, что мы поняли, что отношения не сработают, до того, как все усложнили сексом". "Многие люди считают, что достаточно короткого периода воздержания, но другие делают его образом жизни. Ширли Янез отказалась от секса в 2005 году, после того, как серьезные проблемы со здоровьем привели к удалению матки. (...) "Лучшая часть воздержания - это отсутствие отвлекающих факторов. Я могу полностью сосредоточиться на своей страсти, своей цели и своей работе", - говорит она. За последние 15 лет она основала бизнес по поддержке британского производства; Она также предлагает услуги лайф-коучинга для бездомных и молодежи. "Я рассказываю молодым людям о пользе воздержания для психического здоровья", - говорит она. (...) Янез не закрыта для сексуальных отношений в будущем, но они не являются приоритетом. "Даже несмотря на то, что я никогда не ищу секса или отношений, мой образ жизни, кажется, вызывает у мужчин больший интерес ко мне, так как они считают это вызовом", - поясняет она. (...) "Люди, не состоящие в отношениях, выбирая воздержание, могут чувствовать себя аутсайдерам, но это ощущение часто усиливается у пар, принимающих такое решение. (...) Эми и ее партнер Гарри не занимались сексом более 6 из тех 7 лет, что они вместе. "Это никогда не было важной частью наших отношений, и когда он в течение нескольких месяцев испытывал стресс на работе, то больше не хотел секса, - рассказывает она. - Я почувствовала облегчение, потому что я никогда не получала удовольствия от секса". С тех пор пара состоит в партнерстве - полном нежности, но не секса. "Каждый вечер мы обнимаемся перед телевизором и по утрам, когда просыпаемся. Он всегда целует меня, когда приходит с работы", - говорит она. Они любят проводить время вместе и чувствуют, что они - родственные души. (...) ", - говорится в публикации. "(...) По словам Амманды Мейджор, главы клинической практики в благотворительном фонде Relate, работающем в сфере отношений, отношения без секса все равно могут быть "настоящими" - при условии, конечно, что обоих партнеров устраивает эта идея. "Большинство людей хотят, чтобы их партнер любил их и заботился о них, и есть множество других способов испытать это, кроме секса". Что касается одиноких людей, то, по словам Мэйджор, случайный секс может быть для кого-то удовольствием, а для кого-то нет. "Иногда период воздержания может дать время для размышлений о том, что вы действительно хотите для себя", - заключает она. Источник: The Guardian