Виктор Ерофеев: "На этот раз непогрешимый не шутит"

"В сказочном царстве: между Алексеем Навальным и российским президентом Путиным разразился бой не на жизнь, а на смерть", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung писатель Виктор Ерофеев.

"Символом царской власти является скипетр. У Путина, правящего Россией 20 лет, до настоящего времени не было скипетра. Теперь он наконец-то появился. 23 января протестные демонстрации, накрывшие, как большая волна, всю страну, прошли под знаком нового царского символа: ершика для унитаза", - пишет автор публикации.

"Путь Путина начался с туалетной метафоры, когда он заявил, что чеченских боевиков надо "мочить в сортире". Нашей стране эти слова навсегда врезались в память, а теперь он, по-видимому, закончится туалетным мемом. В беспощадном разоблачительном видео о сказочном дворце в кавказском Геленджике на берегу Черного моря, по роскоши сравнимом с Версалем, бросается в глаза одна деталь - ершик для унитаза за 700 евро. Кто является обладателем этого золотого ершика и сопутствующего ему дворца? У Навального нет сомнений: это президент Путин".

"Между Навальным и Путиным начался смертельный бой. Впрочем, Навального Путин вовсе не недооценивал и до пропитанного местью видео о дворце, - отмечает Ерофеев. - Примечательно, что он никогда не называет его по имени. В сказочной системе, в которой Россия существует испокон веков, это самый большой комплимент. Только опасного врага нельзя называть по имени".

"Да, в отличие от рационального в своих основах Запада Россия - это сказка, - рассуждает писатель. - У нее нет и не было истории, вместо нее идет сказочный спектакль. Со временем меняются актеры, но не роли. Роль царя в нашей сказке играет сегодня Путин. В русской сказке народ обожествляет царя, что значит, что на выборах он отдает ему свой голос. Царь завоевывает земли, забирает себе Крым, мечтает о стране с границами Советского Союза".

"Но как бы ни любил народ своего царя, всему есть предел. И Навальный показал этот предел. В своей оппозиционной деятельности он с некоторых пор превращает народного царя в бессмертного чародея Кощея - почти непобедимого, страшного, подчас смешного злодея славянской мифологии. (...) Навальный же превратился в Иван-царевича. Он наследник престола, а его жена Юлия подходит на роль Василисы Прекрасной. Великолепная пара для Кремля".

"(...) С начала правления Путина постоянно закручиваются политические гайки. Свобода действий сокращается. У нас абсолютно покорный парламент, угодливые суды и государственное телевидение, круглосуточно восхваляющее дела царя".

"И против него с его ОМОНом и Росгвардией, против силовых ведомств с их холуями выступает полностью безоружный Иван-царевич. Подождите-ка, не совсем. У него, как в сказке, есть Серый Волк. Это его Фонд борьбы с коррупцией ФБК, разоблачающий воровство и коррупцию государства. И пока Навальный боролся лишь с коррупцией, он был даже полезен Путину. Кремлевские бояре молчали. Ведь каждый из них мог попасть под подозрение и даже стать мишенью прямой атаки оппозиционера. В определенный момент Навальный, казалось, даже помог Путину избавиться от конкурента Медведева с его либеральными замашками. После разоблачений о его махинациях Медведев умолк", - говорится в статье.

"(...)Наш царь непогрешим. Ни в ленинградском дворе, ни сейчас в Кремле настоящий мужик не мог и не может признавать ошибки. За 20 лет своего царствования Путин, по его собственному мнению, не совершил ни одной ошибки, не говоря уже о каких-то гнусных поступках. Во всех проблемах виноват Запад и пятая колонна, которую теперь объявили "иностранными агентами". Эта "непогрешимость" царя изолировала Россию в мире. (...) С плохими вещами царь не имеет ничего общего. Но Царевич считает иначе, он натравливает народ на Кощея Бессмертного - поэтому для Кремля пришло время устранить своего конкурента".

"В России, как и на Западе, жизнь - это бег на длинные дистанции, испытание. Но на Западе это лишь бег, у нас же - бег с препятствиями, - отмечает Ерофеев. - Мы тратим много времени на преодоление государственных препятствий, в сущности, мы больше боремся с препятствиями вместо того, чтобы бежать. Цель Навального - сократить число препятствий на пути российского бегуна. Государственная власть в свою очередь лишь предлагает новые. В этом суть конфликта".

"В России побеждает тот, кто умеет использовать символы, - продолжает автор статьи. - После того как в берлинской клинике, куда царь отправил его с перспективой "постоянного места жительства на Западе", Навальный снова пришел в себя, он изучил свое отравление (...) и получил в качестве подарка символ - ядовитые трусы. (...) 23 января многие демонстранты размахивали трусами. Трусы и ершик для унитаза - скипетр и держава царской власти".

"Также и Путин во время своего царствования использовал сказочные символы. С обнаженным торсом он катался верхом на волшебном коне. Искал в морских глубинах сокровища. Перед выборами выловил огромную щуку - сказочный символ победы. Как настоящий царь, он сделал мотив победы сакральным. Очевидно, он хочет уйти в вечность победоносным царем".

"Теперь в этом сказочном царстве бушует борьба великанов, русских богатырей. (...) Что может сделать царь? Упечь Навального в тюрьму на долгие годы? Совершить еще одно покушение на убийство? Судя по протестам по всей стране, и то, и другое окончательно превратит царя в Кощея".

"Остается лишь лишить его гражданства и сослать на Запад. Как Солженицына. Но Солженицын был "политическим преступником". На Навального нужно сначала повесить политические статьи, за экономические правонарушения гражданства не лишают. Поэтому они это сделают и выселят его из страны, - полагает Ерофеев. - (...) Но мы же имеем дело со сказкой! Роли останутся прежними, актеры сменятся. Иван-царевича, освободителя России, будет играть новый Навальный".

"Я не исключаю, что царя, превратившегося в Кощея Бессмертного, охватит комплекс Герострата и желание уничтожить мир, не желающий ему подчиняться. При этом речь пойдет не о внутренних стычках, а о тотальной конфронтации. Ядерного оружия для этого более чем достаточно".

"Чаша весов фортуны склоняется в пользу живого, сидящего в тюрьме Алексея. Для мира сказок важно также, чтобы он не боялся смерти. Кроме того, важна и необходима Василиса Прекрасная, его жена Юлия, которую задержали на демонстрации 23 января. Кощей, который пока играет роль царя, возможно, бессмертен лишь на некоторое время. Россия, - заключает Ерофеев, - сделает свой выбор".