28 января 2021 г. Люк Гардинг и Дэн Саббах | The Guardian Гарри Каспаров призвал Великобританию ввести санкции в отношении олигархов, близких к Путину "Бывший чемпион мира по шахматам и представитель российской оппозиции Гарри Каспаров призвал Бориса Джонсона ввести экономические санкции в отношении олигархов, близких к Владимиру Путину, в ответ на отравление и арест критика Кремля Алексея Навального. В интервью The Guardian Каспаров заявил, что Великобритания занимает уникальное положение, чтобы предпринять действия против ближнего круга Путина. Он утверждает, что поток денег из Москвы в Лондон должен прекратиться. "Это очень просто. Перестаньте говорить и начните действовать", - заявляет он. "По словам Каспарова, Россия оказалась на перепутье после протестов в поддержку Навального в прошлую субботу в более чем 100 российских городах (...). Он назвал эти демонстрации "феноменальными" и самыми значительными с 1991 года", - говорится в статье. "Они прошли, несмотря на государственную пропаганду и давление на людей, - заявил он. - В Европе сейчас никто не может послать Кремлю более громкое послание, чем британцы. Пока деньги продолжают течь в Лондон и в свободный мир, власть Путина остается неприкосновенной". "В среду в Палате общин британского парламента парламентарии от оппозиции призвали к введению санкций против 8 известных и богатых россиян, упоминаемых Навальным, включая владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича и Алишера Усманова, бывшего акционера "Арсенала", имеющего тесные связи с "Эвертоном", - пишет The Guardian. "По словам Маргарет Ходж, бывшего председателя-лейбориста Комитета по распределению государственных средств в Палате общин, (...) "санкции уже были применены против других россиян, в том числе некоторых из тех, кто летом прошлого года обвинялся в отравлении Навального "Новичком". По словам Ходж, эти меры не сработали, потому что "Запад воздержался от того, чтобы наложить санкции на людей с деньгами". (...) Издание напоминает, что "правительство Великобритании ввело санкции в отношении главы шпионского агентства ФСБ Александра Бортникова и пяти других высокопоставленных российских чиновников, поскольку оно твердо убеждено в том, что за отравлением стояло это агентство. Но правительство еще не приняло мер против олигархов, которые, по словам Каспарова и других оппозиционных российских фигур, тесно связаны с режимом Путина". "На прошлой неделе Владимир Ашурков, коллега Навального в Лондоне, обнародовал список из восьми влиятельных россиян, в отношении которых, по словам Навального, должны быть введены санкции. Навальный призвал Даунинг-стрит преследовать "людей с деньгами", заявляя, что "ничто меньшее не повлияет на поведение российских властей". В список Навального входят четыре человека со значительными британскими связями. Двое - Абрамович и Усманов - известные олигархи". (...) "Кэтрин Уэст, теневой министр иностранных дел, задала в Палате общин вопрос: "Объявит ли правительство об обязательстве устранить незаконные деньги из британских юрисдикций, включая Лондон", о которых, по ее словам, говорилось в докладе по России Комитета по разведке и безопасности по России. Элин Смит, официальный представитель SNP по международным делам, заявил, что в Палате общин доме существует значительная поддержка" дальнейших санкций против россиян, но он не назвал имена отдельных лиц", - сообщается в статье. "Также Навальный назвал имя Андрея Костина, главы российского государственного банка ВТБ. Костин, пострадавший от санкций США в 2018 году, часто бывает в Лондоне. Покойный сын Костина жил в Великобритании и до своего возвращения в Москву работал в Deutsche Bank. Еще один человек, атакуемый Навальным - Игорь Шувалов, бывший первый вице-премьер и председатель государственного банка ВЭБ. Шувалов купил две квартиры стоимостью 11,4 млн фунтов стерлингов в Вестминстере, недалеко от здания парламента. Недвижимость находится в собственности оффшорных трастов", - передает издание. "Пресс-секретарь Абрамовича заявил, что утверждения Навального безосновательны. Усманов в прошлом яростно реагировал на расследования Навального в отношении него, отрицая обвинения в политической коррупции. Он успешно засудил Навального за клевету по поводу видео в 2017 году, и сделал онлайн-заявление: "Твои потуги меня оболгать - лай Моськи на слона". (...) Источник: The Guardian