Евросоюз чувствует себя обманутым производителями вакцин

"(...) В середине января от Pfizer/BioNTech поступили плохие новости по поводу объявленных задержек поставок вакцины. Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca на выходных нанесла тяжелый удар, объявив, что в первом квартале европейцы получат на 60% меньше доз, чем ожидалось. Это объявление было сделано за несколько дней до сертификации вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам, запланированной на 29 января, и теперь Еврокомиссия и государства-члены изо всех сил пытаются тщательно его обдумать", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Брюсселе Солен Полик.

"(...) У англо-шведской фармацевтической компании есть "моральные и контрактные обязательства, которые она обязана выполнять", - заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. "Мы подписали соглашения о закупках", и эти соглашения не были бы подписаны без уверенности в поставках. Комиссар также напомнила о том, что были обеспечены инвестиции для запуска производства, и AstraZeneca уже получила 336 млн евро", - передает издание.

"В августе Еврокомиссия договорилась с компанией о закупке 300 млн доз с возможностью дополнительных 100 млн, и сразу после сертификации этой вакцины поставка должна была начаться с 80 млн доз для первого квартала, теперь это количество сократилось до 31 млн", - указывает автор статьи.

"На этой неделе нервозность усилилась, поскольку 27 стран ЕС задались вопросом о том, как им удастся достичь своих целей по вакцинации. И аргументы AstraZeneca их сильно разозлили. 27 стран ЕС могут согласиться с тем, что у Pfizer есть проблемы с ее головным предприятием в Бельгии и с сырьем, но им куда труднее поверить компании AstraZeneca, которая также заговорила о проблеме на бельгийском предприятии. В понедельник вечером комиссар намекнула, что лаборатория доставила дозы, в принципе произведенные для Евросоюза, в третьи страны, в данном случае в Великобританию", - пишет Le Temps.

"Руководитель компании AstraZeneca подтвердил нескольким европейским СМИ, что некоторые дозы действительно были доставлены в Великобританию, но в установленном порядке. Согласно объяснениям француза Паскаля Сорио, контракт с Лондоном предусматривает то, что дозы, произведенные в Великобритании, будут напрямую поставляться в Великобританию. Проблемы с запуском возникли и в британской цепочке поставок, но контракт на поставки вакцины с Великобританией был подписан на три месяца раньше, чем с Еврокомиссией, поэтому доставка шла быстрее. Первым прибыл - первым обслужен", - комментирует Полик.

"(...) Это просто невезение", - уверил Паскаль Сорио. Что касается контракта с Еврокомиссией, он просто считал, что это не жесткое обязательство, а цель, которую нужно достичь, сделав "все возможное".

"(...) Неужели уполномоченная 27 странами ЕС команда Урсулы фон дер Ляйен, которая размещала оптовые заказы, плохо выполняла свою работу? "Нет, мы по-прежнему считаем, что эти контракты были успешно завершены, - говорит один источник из крупного государства-члена. - Все остальное было бы менее эффективным и привело бы к всеобщей войне между нами за доступ к вакцинам". Но теперь проблема в другом, потому что компании "идут туда, где давление больше всего; поэтому мы должны усилить наше собственное давление". По словам дипломата, это сработало с компанией Pfizer, которая сократила задержки", - отмечается в публикации.

"(...) Но какие рычаги, кроме политических, есть у Еврокомиссии для исполнения этих контрактов? Их немного. Государства-члены, оплачивающие покупки, могут подавать апелляции. Во вторник Литва заявила, что намерена разорвать контракт с англо-шведской компанией. Об этом задумывается и Италия. Швеция хотела приостановить выплаты Pfizer во вторник", - сообщает журналистка.

"Еврокомиссия готова разыграть еще одну карту. В конце недели она положит на стол инициативу по усилению прозрачности экспорта вакцин в третьи страны. От компаний-экспортеров будут запрашиваться уведомления с указанием получателей. За таким подходом внимательно наблюдает Лондон, который как раз заботится о том, чтобы не блокировать поставки, способные позднее обернуться первым серьезным кризисом после "Брекзита", - резюмирует Солен Полик.