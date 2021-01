28 января 2021 г. Изабель Хуршудян | The Washington Post В своей давосской речи Путин избегает упоминания Навального, но подвергает критике социальные сети "На фоне международных призывов к России освободить заключенного в тюрьму оппозиционного лидера Алексея Навального президент России Владимир Путин в среду нацелился на мощь самого большого оружия Навального - социальных сетей. В видеообращении ко Всемирному экономическому форуму Путин прямо не упомянул Навального или протесты в России в прошлую субботу с призывом к его освобождению. Но высказывания Путина о "цифровых гигантах" были очевидным выпадом в адрес оппозиционной сети Навального и использования ею социальных сетей для привлечения внимания к предполагаемой коррупции", - пишет The Washington Post. "Это уже не просто гиганты какие-то экономические, по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством",- сказал Путин, выступая на конференции впервые с 2009 года. Встреча, которая обычно проводится в Давосе в Швейцарии, в этом году из-за опасений, связанных с пандемией, была полностью виртуальной, говорится в публикации "В комментариях Путина упоминаются "события, которые в Штатах происходили в предвыборной кампании, что является явным намеком на такие социальные сети, как Facebook, Instagram и Twitter, которые наложили запрет на президента Дональда Трампа после того, как его сторонники штурмовали Капитолий 6 января. Но эти замечания также прозвучали через несколько дней после массовых протестов по всей России в субботу с призывами к освобождению Навального, которые подпитывались значительным охватом его команды в социальных сетях", - говорится в статье. "Вскоре после завершения выступления Путина в среду союзники Навального в социальных сетях разместили фотографии и видео, на которых полицейские одновременно прибывают в квартиру и офис Навального для проведения обысков в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с возможным нарушением санитарных норм, заявил в Twitter Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией, - пишет газета. Издание напоминает, что видео-расследование Навального, опубликованное на YouTube, в котором утверждалось, что для Путина был построен дворец на Черном море, стало вирусным, набрав более 95 млн просмотров за неделю. (...) Газета указывает, что, когда Навальный призвал к уличным протестам, видео и посты с призывами к участию в митинга быстро размножились в приложении TikTok, особенно популярном среди российской молодежи. Государственный цензор России, Роскомнадзор, заявил, что наложит штраф на социальные сети, такие как TikTok, Facebook, Twitter, YouTube и другие, за то, что они не удалили то, что он назвал "противоправными призывами" к "участию в несанкционированных публичных мероприятиях". Российские официальные лица также критически относятся к Twitter, который добавил метку "государственное издание" к учетным записям государственных СМИ, включая RT и Sputnik News. (...) Источник: The Washington Post