Мозг не хозяин нашего организма, это кишечник

"Кишечник служит не только для пищеварения. Бактерии в кишечнике определяют не только то, что мы едим, но и то, как мы ведем себя в обществе. Это открывает совершенно новые возможности для медицины", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Когда в конце XIX века француз Жозеф Пюжоль каждый вечер выходил на сцену и исполнял "Марсельезу" и другие произведения, испуская газы, публика была в изумлении. Дамы одна за другой падали в обморок от смеха над метеористом, а медсестры всегда были рядом. Даже такие известные личности, как бельгийский король Леопольд II, любили шоу "Le Pétomane" -"человека, имеющего страсть к испусканию газов". Если бы они знали, какие еще таланты таятся в кишечнике, - у них бы снова перехватило дыхание", - пишет журналистка Каролина Нукель.

Сегодня, 130 лет спустя, исследователи предполагают, что кишечник служит для гораздо большего, чем только для пищеварения. "Все больше ученых уверены: такие черты характера, как застенчивость, а также такие заболевания, как депрессия и рассеянный склероз, могут быть связаны с кишечником".

"В пищеварительном тракте каждого человека скрывается сложная система, которая очень часто работает самостоятельно и, в отличие от других органов, не всегда выполняет команды мозга, а наоборот, передает мозгу сигналы, например, о степени сытости. Кишечник и мозг напрямую связаны через блуждающий нерв. 90% информации поступает из кишечника в мозг, и только 10% отправляется мозгом в кишечник", - отмечает издание.

"Так называемая энтеральная нервная система (ЭНС), расположенная в стенках кишечника, длина которого составляет около семи метров, взаимодействует с нейротрансмиттерами так же, как и мозг. Поэтому можно говорить о таком понятии, как "брюшной мозг". Со своими более чем 100 млн нейронов ЭНС даже больше, чем нервная система спинного мозга", - говорится в статье.

"Вес бактерий кишечника у каждого человека достигает 1,5 кг, что соответствует 100 трлн типов бактерий. На сегодняшний день расшифровано около 1 тыс. видов. (...) В отношении микробиома действует правило: чем больше в кишечнике различных бактерий, вырабатывающих важные молекулы, тем лучше здоровье. Если определенных видов не хватает, это вызывает, например, синдром раздраженного кишечника - а также может привести к диабету, аллергии, рассеянному склерозу или депрессии. "Мы находим все больше доказательств того, что гормоны, выделяемые в кишечнике, влияют на пластичность нашего мозга, включая образование новых нейронов", - говорит ирландский нейробиолог Джон Крайан из Университетского колледжа Корка. Это означает, что нарушенный микробиом влияет на наш организм в больших масштабах, чем считалось ранее".

"Микробиом нарушают как патогены, так и антибиотики. В первые годы жизни формируется его индивидуальный состав. Если ребенку дают антибиотики, это может повлиять на микробиом во взрослой жизни. Согласно исследованиям, у детей, рожденных путем кесарева сечения, микробиом также менее разнообразен".

"Причина состоит в том, что при таком рождении дети не вступают в контакт с вагинальной слизью матери, которая обеспечивает хороший стартовый набор микробиома. С помощью процедуры "вагинального посева" можно противостоять этому - новорожденных протирают вагинальным секретом матери сразу после рождения".

"Помимо этих факторов, (дис-)баланс микробиома также определяет питание, - пишет Die Welt. - Слишком большое количество сахара, жира, алкоголя и добавок наносит ему вред. Айтак Фарзи из Университета Граца в своем исследовании доказал, что мыши, которых кормили фастфудом, вели себя более сдержанно, чем их сородичи, которых кормили клетчаткой. Их микробиом отличался - и влиял на социальное поведение. Однако информативны ли исследования на животных для людей, пока неясно: "На мышах мы исследуем основные концепции, - говорит Фарзи. - Насколько результаты можно перенести на людей, должно рассматриваться в каждом конкретном случае".

"Именно это сделал Йерун Раес из Католического университета Левена: он проанализировал данные 1054 бельгийцев, страдающих от депрессии. Исследователь обнаружил связь между заболеванием и сниженным количеством бактерий родов Coprococcus и Dialister", - говорится в статье.

"Чем больше публикуется результатов исследований, тем яснее становится связь между психикой и микробиомом. Нейробиолог Крайан также доказал в ходе теста со студентами-медиками, что люди, родившиеся путем кесарева сечения, более чувствительны к стрессу даже в пожилом возрасте".

"Он также изучает, как пищевое поведение может влиять на мозг. "Микробиом формируется в первые годы жизни. Во взрослом возрасте он принципиально не меняется, только в результате болезни или приема лекарств. Мы пока не можем сказать, может ли диета привести к изменениям", - говорит Крайан".

"Но что же нужно есть, чтобы микробиом с самого начала оставался как можно более разнообразным? Исследователь Джастин Зонненбург нашел подсказки в Танзании: местное племя хадза, этническая группа, состоящая из 1 тыс. человек, отличается очень разнообразным микробиомом. "В основном это связано с высокой концентрацией клетчатки в их пище", - говорит Зонненбург. Хронические кишечные заболевания или диабет там практически не встречаются".

Его супруга, исследовательница Эрика Зонненбург, также доказала, насколько важны пищевые волокна. "В ходе эксперимента она не только показала, что у мышей микробиом более разнообразен благодаря пищевым волокнам. Она также доказала, что нарушенный микробиом передается по наследству - на протяжении четырех поколений. "Наш эксперимент объясняет, как национальные заболевания распространяются из-за нашего западного образа жизни. В будущем это станет глобальной проблемой", - говорит исследовательница".

"Пищевые волокна важны благодаря содержащимся в них пребиотикам: неперевариваемые компоненты, содержащиеся, например, в луке, цикории или артишоках, служат пищей для бактерий родов лактобациллы и бифидобактерии. Таким образом, пребиотики способствуют росту и активности бактерий в кишечнике - а значит, и здоровью", - поясняет издание.

"Свою роль играют и пробиотики: бактерии, содержащиеся в йогурте или кимчи. "Что означает здоровое питание, уже доказано, - резюмирует Эрика Зонненбург. - Фрукты и овощи, орехи, семена, растительные жиры, малое количество продуктов животного происхождения, мало сахара и промышленной еды".

"Однако если микробиому нанесен сильный ущерб, ему иногда требуется нечто большее, чем здоровое питание - тогда снабжение бактериями осуществляется, например, путем пересадки кала. В этом случае пациентам дают кал здорового человека - в виде клизмы или капсул. В США таким образом успешно лечили пациентов с опасным больничным микробом Clostridium difficile: часто улучшение наступало уже через 24 часа".

"Однажды мы определим все вещества, которые вырабатывают бактерии кишечника, и выясним, как они влияют на наше здоровье, - говорит Джастин Зонненбург. - Так мы разработаем более целенаправленные методы лечения, чем пересадка кала, и бактерии смогут лечить множество заболеваний".

"Особенно в отношении психики в будущем должно помочь назначение так называемых психобиотиков, - отмечает Die Welt. - Бактерии, недостаток которых провоцирует такие заболевания, как депрессия, можно было бы использовать в качестве лекарства. "Появляется все больше доказательств того, что применение психобиотиков может стать вспомогательным средством в традиционной психотерапии", - прогнозирует Крайан".