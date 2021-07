28 июля 2021 г. Робин Диксон | The Washington Post После того, как сестра президента Таджикистана умерла от Covid, ее сыновья избили высших чиновников здравоохранения страны "После того, как сестра президента Таджикистана скончалась в больнице от Covid-19, трое ее сыновей напали и избили министра здравоохранения страны и высокопоставленного врача, согласно сообщениям в местной прессе", - передает The Washington Post. "Сообщения, широко распространенные таджикскими СМИ, обращают внимание на внезапный всплеск случаев заболевания Covid-19 в этой центральноазиатской стране, которая в течение некоторого времени отрицала, что там вообще есть случаи инфекции. (...) Этот последний всплеск, похоже, ударил прямо по высшим уровням национального руководства", - сообщается в публикации. "Этот инцидент произошел всего через несколько недель после смерти свекрови президента Эмомали Рахмона, также предположительно из-за Covid-19. Правительство столкнулось с критикой из-за своих отрицаний и бездействия после распространения коронавируса в стране в прошлом году, а также из-за своей неспособности остановить новую катастрофическую волну инфекций", - пишет издание. "Последний всплеск, первоначально отрицаемый властями, ударил по богатым и влиятельным семьям в Таджикистане. (...) Распространение случаев заболевания среди элиты страны вызывает вопросы о том, как коронавирус влияет на рядовых граждан на фоне критики, что власти давно занижают количество случаев заболевания и смертей". "Когда в начале прошлого года Сovid-19 распространился по региону, органы здравоохранения страны в течение нескольких месяцев отрицали, что болезнь вообще присутствует на территории Таджикистана. В последние месяцы правительство заявляло, что выиграло битву с коронавирусом, несмотря на то, что в соцсетях возросло количество сообщений об увеличении числа случаев заболевания (...)", - отмечается в статье. "Сестра Рахмона, 64-летняя Курбонби Рахмонова, скончалась в элитной государственной больнице 20 июля, через 10 дней после госпитализации. Официальная причина ее смерти не была объявлена, но местные СМИ со ссылкой на медицинские источники утверждают, что она умерла от Covid-19. О нападении ее сыновей на министра здравоохранения Джамолиддина Абдуллозоды и директора больницы (...) сообщили местные СМИ со ссылкой на должностных лиц министерств внутренних дел и здравоохранения. В результате нападения двое пострадавших получили серьезные травмы, а ряд других врачей получили легкие ранения", - говорится в статье. (...) "Теща Рахмона, Узбекби Асадуллоева, умерла 5 июля в возрасте 88 лет. Причина ее смерти не разглашается, но местные СМИ сообщили, что она умерла от Covid-19. На прошлой неделе известный имам призвал помолиться за зятя президента, влиятельного бизнесмена Шамсулло Сохибова, который, как сообщается, также заразился вирусом. Местные СМИ сообщили, что его отправят на лечение в Германию. По сообщениям местных СМИ, влиятельный шурин президента Хасан Асадуллозода, который управляет банком, владеет авиакомпанией и многими другими компаниями, находится в тяжелом состоянии из-за вируса", - пишет газета. "Представители здравоохранения на прошлой неделе сообщили о более чем 1051 заболевании и 26 смертельных исходах за последний месяц на фоне широко распространенного скептицизма по поводу точности официальной статистики", - отмечается в статье. (...) Источник: The Washington Post